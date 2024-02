La nuovissima BMW M4 Coupé e Cabrio del 2024 promette di stupire gli appassionati delle auto ad alte prestazioni con tre livelli di potenza, grazie al suo motore sei cilindri biturbo. Con una configurazione più spinta, il pacchetto M xDrive può sprigionare fino a 530 cavalli, rappresentando un aumento significativo rispetto alla precedente generazione. Ecco alcune delle sue principali caratteristcihe:

Il motore, un sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo , presenta caratteristiche uniche provenienti dal mondo delle corse automobilistiche;

, presenta caratteristiche uniche provenienti dal mondo delle corse automobilistiche; Un albero motore forgiato , canne dei cilindri rivestite in ferro e una testata realizzata tramite stampa 3D , il motore offre prestazioni straordinarie;

, e una , il motore offre prestazioni straordinarie; Il sistema di raffreddamento ottimizzato per la pista, i due turbocompressori mono scroll e il sistema di iniezione a benzina High Precision Injection a 350 bar completano il pacchetto tecnologico di questa supercar.

BMW M4: prestazioni da record

La potenza massima raggiunta dalla nuova BMW M4 ora è di 530 cavalli e 650 Nm di coppia, offrendo un’esperienza di guida ancora più entusiasmante. I modelli M4 Competition Coupé M xDrive e M4 Competition Cabrio M xDrive possono accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, mentre la velocità massima è di 155 miglia orarie, raggiungibili da tutte le varianti.

Trasmissione intelligente

La trasmissione automatica M Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic è di serie, ma è disponibile anche un cambio manuale a 6 rapporti per chi ama il controllo totale. La trazione integrale intelligente M xDrive, con un differenziale attivo completamente variabile, migliora l’aderenza e la stabilità in curva. La modalità di trazione può essere personalizzata attraverso il menù di configurazione, offrendo opzioni come 4WD Sport e la possibilità di disattivare il DSC per una trazione posteriore.

Tecnologia laser e design aggressivo

La tecnologia laser è stata implementata nei fari, che sono stati ridisegnati per garantire una maggiore visibilità e un aspetto accattivante. Gli interni presentano finiture di alta qualità, con un nuovo design del volante in pelle M e la disponibilità del volante M Alcantara. Il cockpit specifico M offre un’esperienza di guida completa, con il pulsante rosso Start/Stop e i sedili sportivi M di serie.

Opzioni di personalizzazione

La BMW M4 del 2024 offre numerose opzioni di personalizzazione attraverso pacchetti come M Carbon e M Race Track. Il pacchetto esterno M Carbon include:

prese d’aria anteriori;

diffusore posteriore;

calotte degli specchietti

spoiler posteriore in fibra di carbonio.

Mentre l’M Race Track offre dischi freni carboceramici M Carbon, sedili M Carbon e rivestimenti interni in fibra di carbonio.

Possiamo quindi dire che la nuova BMW M4 Coupé e Cabrio del 2024 continua la tradizione di eccellenza nel segmento delle auto sportive premium ad alte prestazioni, offrendo prestazioni potenziate e tecnologia all’avanguardia per gli appassionati di guida. La produzione presso lo stabilimento di Dingolfing inizierà a marzo 2024, e la vettura è destinata a consolidare la sua leadership nei mercati automobilistici globali.