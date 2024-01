BMW abbraccia la Robotica: nuova era nella produzione d'auto

L’industria automobilistica sta vivendo una rivoluzione con l’avanzamento della tecnologia e l’introduzione sempre più diffusa di robot umanoidi nelle fabbriche. Dopo l’esempio di Tesla, anche BMW sta adottando una strategia sempre più orientata all’automazione nella sua catena di montaggio. La casa automobilistica tedesca ha stretto una partnership commerciale con la startup californiana Figure, specializzata nello sviluppo di robot umanoidi.

L’obiettivo di BMW è implementare i robot di Figure nella sua fabbrica di Spartanburg, nella Carolina del Sud. Questo rappresenta un passo significativo per la startup, poiché segna la prima collaborazione commerciale con un’azienda esterna da quando è stata fondata nel 2022. La piccola società è già nota per la creazione di robot in grado di svolgere compiti delicati, come azionare una macchina Keurig.

I vantaggi dei robot nelle industrie automobilistiche come la BMW

Secondo Brett Adcock, CEO della startup, i robot umanoidi possono portare notevoli vantaggi in termini di aumento della produttività, riduzione dei costi e creazione di ambienti di lavoro più sicuri e coerenti. La robotica generica, come quella sviluppata da Figure, è vista come un’opportunità inesplorata che potrebbe portare a una maggiore efficienza.

Il piano prevede una fase iniziale di identificazione delle aree in cui i robot umanoidi potranno essere più utili all’interno dello stabilimento BMW. Successivamente, la distribuzione graduale dei robot si estenderà nel corso dei prossimi 12-24 mesi in tutte le fabbriche della compagnia. La sicurezza è un elemento chiave della progettazione dei robot di Figure, considerando che lo stabilimento BMW di Spartanburg impiega attualmente 11.000 persone, quindi il processo richiede ovviamente tempo.

BMW è solo l’ultima tra le grandi case automobilistiche a esplorare l’utilizzo della robotica per migliorare l’automazione nelle fabbriche. Hyundai è un altro esempio di azienda automobilistica che sta considerando l’introduzione di robot nei suoi processi produttivi. Robert Engelhorn, CEO della produzione BMW, sottolinea che l’industria automobilistica sta vivendo un’evoluzione rapida. L’implementazione di soluzioni tecnologiche generali può portare a risultati più concreti, soddisfacendo le crescenti richieste dei consumatori e consentendo al team di concentrarsi sulla trasformazione futura.

Con il recente impegno totale verso la trazione elettrica, BMW sta proiettando la sua visione nel futuro dell’automobile. La partnership con Figure per l’utilizzo di robot umanoidi rappresenta un passo ulteriore in questa trasformazione, delineando una nuova era.