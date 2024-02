Microsoft ha ufficialmente avviato l’integrazione dei GPTs, o Generative Pre-trained Transformers, nella versione gratuita di Copilot. Il rilascio è in corso, e per alcuni utenti, la novità è già disponibile senza richiedere l’utilizzo del browser Edge o l’autenticazione dell’account. Ma vediamo di cosa si tratta.

Il gigante di Redmond ha confermato a WindowsLatest che questa funzionalità non sarà limitata agli abbonati Pro, ma sarà presto disponibile su vasta scala. Lo screenshot pubblicato sul sito mostra chiaramente i primi GPTs in azione.

Attualmente, i GPTs offerti agli utenti consistono in moduli specifici per attività come la creazione di immagini da prompt testuali tramite Designer, sfruttando le capacità del modello DALL·E 3 di OpenAI. In più, sono disponibili per la pianificazione di viaggi, la ricerca e la preparazione di ricette e per il fitness.

Nuovi GPTs in arrivo con Copilot

Microsoft ha dichiarato che nei prossimi giorni introdurrà ulteriori GPTs su Copilot progettati per svolgere compiti specifici. Ognuno di questi agenti di intelligenza artificiale personalizzerà ulteriormente l’esperienza offerta da Copilot, apportando competenze specifiche e abilità.

Creare GPTs personalizzati

Gli utenti con abbonamento Pro (di recente annunciato e proposto a 22 euro al mese in Italia) avranno la possibilità di creare e personalizzare i propri GPTs. Il processo, simile a quello del lancio del GPT Store di OpenAI, inizia con la presentazione di una domanda specifica a Copilot e procede attraverso il caricamento di un dataset e altre azioni.

Ma non è tutto, Microsoft ha confermato l’intenzione di mantenere l’accesso al modello GPT-4 Turbo attraverso la versione gratuita di Copilot, limitandolo solo alle fasce orarie in cui non si verificano picchi di richieste, come dichiarato al sito WindowsLatest. Questa strategia è pensata per garantire un accesso più equo durante i periodi di maggiore utilizzo del servizio.

La promessa di ulteriori aggiornamenti

