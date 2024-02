Il primo giorno di febbraio del 2024 inaugura una nuova ondata di emozionanti contenuti su Disney+ e Netflix. Ecco una panoramica completa delle anteprime cinematografiche e delle serie TV che arricchiranno le piattaforme questo mese.

Disney+: Un Mese Pieno di Novità

SELF (dal 2 febbraio): Il corto SparkShorts di Pixar che segue una giovane donna etiope ambientata nel futuro di Los Angeles. THE MARVELS (dal 7 febbraio): Una nuova avventura di Carol Danvers alias Captain Marvel, con conseguenze impreviste e nuovi alleati. SUNCOAST (dal 7 febbraio): Basato sulla storia semi-autobiografica di un’adolescente che stringe un’insolita amicizia mentre si prende cura del fratello. STAR WARS: THE BAD BATCH – Stagione 3 (dal 21 febbraio): Il gruppo si impegna nella lotta per ricongiungersi con Omega, affrontando sfide e missioni pericolose. SHŌGUN (dal 27 febbraio): Una serie basata sull’omonimo romanzo di James Clavell, con intrighi politici, una nave europea misteriosa e destini intrecciati. WHAT WE DO IN THE SHADOW – Stagione 5 (dal 28 febbraio): L’ultima stagione della commedia sui vampiri di Staten Island, con nuovi sviluppi e cambiamenti.

Netflix: Romance, Crime e Intrighi

LET’S TALK ABOUT CHU (dal 2 febbraio): La vlogger Chu Ai affronta la complessità della vita romantica mentre parla apertamente di sesso. RAËL: L’ULTIMO PROFETA (dal 7 febbraio): Una docuserie che esplora la trasformazione di una religione ispirata agli UFO in una setta controversa. ONE DAY (dall’8 febbraio): La storia di Emma e Dexter, che si intreccia il 15 luglio di ogni anno mentre vivono le gioie e le delusioni della vita. RICK AND MORTY – Stagione 7 (dall’8 febbraio): La settima stagione promette infinite possibilità e nuovi sviluppi per Rick e Morty. LOVER, STALKER, KILLER (dal 9 febbraio): Un documentario che esplora una storia vera di molestie, truffe digitali e omicidio scaturite da un contorto triangolo amoroso. A KILLER PARADOX (dal 9 febbraio): Un ragazzo normale coinvolto in una caccia al gatto e al topo dopo un omicidio accidentale. L’AMORE È CIECO – Stagione 6 (dal 14 febbraio): Il reality in cui i single cercano l’amore e si fidanzano prima di incontrarsi di persona torna con una nuova stagione. BUONGIORNO, VERÔNICA – Stagione 3 (dal 14 febbraio): La poliziotta Verônica indaga su un molestatore online, scoprendo segreti oscuri e complotti inquietanti.

Un mese ricco di emozioni in streaming

Questo mese, gli abbonati saranno immersi in un mix di emozionanti avventure, storie d’amore, e misteri su entrambe le piattaforme. L’ampia varietà di contenuti riflette il continuo impegno di Disney+ e Netflix nel fornire esperienze coinvolgenti per un pubblico diversificato. Che tu sia appassionato di fantascienza, romance o crime, c’è qualcosa per tutti. Rimanete sintonizzati per un viaggio attraverso mondi straordinari e storie avvincenti!