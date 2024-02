L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, l’app proprietà di meta infatti tanto un bacino di utenti a dir poco assoluto conquistato negli anni grazie ai propri servizi sempre al passo con i tempi e a funzionalità in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Tutto ciò ovviamente merito del team di sviluppo che ogni giorno lavora costantemente per garantire aggiornamenti costanti e importanti per la propria applicazione che la rendono decisamente utilizzabile in tantissimi contesti e in grado di offrire tutto ciò di cui ogni utente ha bisogno.

Ovviamente WhatsApp è ormai integratissimo vita di ognuno di noi e fa anche da database di raccolta di tantissimi ricordi composti da fotografie o messaggi importanti che abbiamo ricevuto i quali periodicamente vengono ovviamente salvati all’interno dei backup online che l’applicazione effettua su Google drive per gli utenti Android.

La pacchia è finita

A quanto pare però qualcosa per il backup è cambiato, se prima infatti avere il proprio backup WhatsApp salvato sul proprio drive online non occupava spazio a quanto pare d’ora in avanti non sarà più così, infatti il peso del backup online su Google drive viene ora registrato e contribuisce ad aumentare lo spazio totale occupato sul nostro drive, ciò significa che non potremmo più salvare backup di dimensioni importanti dal momento che rischieremmo di depauperare interamente lo spazio su Google drive dunque dovremmo prestare attenzione a ciò che teniamo salvato in cloud.

Si tratta di una novità che in molti in realtà si aspettavano dal momento che spesso i backup su WhatsApp occupano mole di spazio decisamente importanti ed era prevedibile che Google non avrebbe permesso a lungo di occupare spazio sul proprio drive in maniera così libera e accessibile, dunque d’ora in avanti dovrete prestare più attenzione allo spazio libero rimasto sul vostro drive.