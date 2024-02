Sony di recente ha svelato i titoli che faranno parte dell’offerta PS5 Plus nel mese di febbraio 2024. Regalando ai suoi abbonati un trio di giochi emozionanti per le console PS5 e PS4.

Con una combinazione di giochi innovativi e avvincenti, febbraio 2024 si preannuncia come un mese entusiasmante per gli abbonati a PlayStation Plus. Dall’azione frenetica di Foamstars all’eclettismo di Rollerdrome e all’atmosfera dark di Steelrising, i giocatori avranno l’opportunità di immergersi in mondi virtuali unici.

PS5: i giochi in evidenza

Tra i migliori giochi del momento per PS5 e PS4, abbiamo alcuni titoli davvero iconici. Eccone alcuni:

1. Foamstars (PS4 e 5):

Un’esperienza live service rivoluzionaria che trasforma gli scontri 4 contro 4 in un intricato gioco di piattaforme. L’utilizzo strategico della schiuma diventa fondamentale per difendersi e ottenere vantaggi tattici, offrendo un’esperienza unica nel suo genere.

2. Rollerdrome (PS4 e 5)

Creato dallo studio talentuoso Roll7, questo titolo dinamico fonde sparatutto e pattinaggio in un contesto sportivo violento ambientato nel 2030. Gli utenti dovranno padroneggiare abilità acrobatiche mentre affrontano avversari in scenari d’azione mozzafiato, contribuendo a svelare i loschi piani delle corporazioni malvage.

3. Steelrising (PS5)

L’ultima creazione degli sviluppatori di Spiders è un’avventura di ruolo d’azione con influenze da soulslike. Immersa in una Parigi alternativa dove un esercito di robot, originariamente creato da Luigi XVI, ha soffocato la Rivoluzione francese. Nella pelle di Aegis, un robot creato per difendere la regina, i giocatori si troveranno a esplorare le strade della città e combattere contro le macchine per salvare la rivoluzione.

Dettagli e anteprime

Non resta altro che vedere quale di questi titoli conquisterà il cuore della community e si affermerà come il favorito del mese.