Vodafone e il 5G di NUOVA generazione: con quali smartphone è disponibile

A capo dei gestori mobili e non solo, c’è sicuramente il nome di Vodafone, marchio famosissimo ormai da diversi anni e non solo in Italia. In tutto il continente europeo il famoso provider infatti è ormai un’istituzione, alla luce delle sue grandi infrastrutture e dunque della sua estensione di rete mobile.

Durante l’ultimo periodo, sembrano essere state tante le novità introdotte in ambito telefonico, e Vodafone è stata protagonista. Negli ultimi tempi si è parlato tanto di rete 5G di nuova generazione e in relazione a tutto ciò ci sarebbero delle novità importanti. A quanto pare infatti Vodafone avrebbe rimosso la lista di tutti i dispositivi compatibili con lo standard 5G, con diverse reazioni che si sono manifestate sul web in queste ore.

Vodafone rimuove la lista 5G ma questo dovrebbe tranquillizzare tutti gli utenti

Diverse persone si sono ritrovate a dare uno sguardo alla lista degli smartphone compatibili con lo standard di 5G di Vodafone, non trovando la più disponibile. La motivazione è solo ed esclusivamente una: il provider ha provveduto a cancellarla in quanto tutti gli smartphone dotati di 5G saranno compatibili con questa nuova declinazione del celebre standard di rete.

In realtà neanche la lista che c’era precedentemente era troppo precisa, dal momento che non veniva aggiornata da molto tempo ormai. Erano anni che Vodafone non provvedeva ad aggiungere i nuovi dispositivi ed è per questo che ora la situazione sembra definitivamente chiarita.

Ora, tutte le persone che si recheranno all’interno della sezione dedicata, troveranno un nuova area dedicata a delle FAQ. Proprio qui ci sarà la domanda fatidica, ovvero. “Quali saranno gli smartphone con cui si potrà navigare in 5G“.

La risposta sarà chiara e trasparente:

“Tutti gli smartphone dotati di tecnologia 5G saranno compatibili con la rete 5G mobile di Vodafone. Per sapere se il 5G è supportato, cerca all’interno delle impostazioni del tuo smartphone o recati sul sito web del gestore.”