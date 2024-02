Il futuro degli iPhone sembra presentare sfide significative, almeno secondo le proiezioni dell’analista Ming–Chi Kuo, noto per le sue accurate previsioni nel campo della tecnologia. Secondo Kuo, iPhone 15 e iPhone 16, le ultime aggiunte alla serie di smartphone di Apple, saranno sorprendentemente simili dal punto di vista del design.

Secondo quanto espresso in un recente articolo pubblicato su Medium da Ming-Chi Kuo, questo dettaglio fornisce una visione cupa per le aspettative di vendita per gli iPhone nel corso dell’anno in corso. Nonostante il successo ottenuto nel 2023, Kuo prevede un calo significativo delle vendite nel 2024. Le cifre parlano di un declino a doppia cifra, oscillante tra il 10% e il 15%, coinvolgendo sia la linea iPhone 15 che quella iPhone 16.

Ecco perché le vendite dell’iPhone 16 potrebbero essere un fallimento

La principale ragione dietro questa previsione sembra essere concentrata sul mercato cinese, dove Apple sta affrontando una crescente concorrenza da parte dei produttori locali, con Huawei in testa. Le vendite mensili degli iPhone in Cina avrebbero già subito una diminuzione del 30-40% alla fine del 2023, segnalando un cambiamento nell’orientamento degli utenti cinesi verso altri marchi nazionali piuttosto che il noto brand della Mela. Questo spostamento di preferenze sarebbe attribuibile alla percezione dell’arretratezza di Apple in settori chiave come l’AI generativa e i mercati emergenti, come quello degli smartphone pieghevoli.

La mancanza di un elemento distintivo in termini di hardware sembra essere un ulteriore ostacolo per gli iPhone 16, che potrebbero faticare a catturare l’attenzione del mercato. Nonostante l’ipotetica possibilità di un cambiamento di rotta con iOS 18, considerato da alcuni come l’aggiornamento più significativo di sempre per i sistemi operativi di Cupertino, Ming-Chi Kuo si mostra scettico riguardo a questa eventualità. Secondo l’analista, le funzionalità legate all’AI generativa non saranno implementate sugli iPhone prima del 2025, con l’arrivo di iOS 19.

Sebbene il futuro sembri incerto per gli iPhone nel 2024, è possibile che Apple possa ribaltare la situazione con innovazioni significative in futuro. Solo il tempo potrà dirci se le previsioni di Ming-Chi Kuo si avvereranno ancora una volta e se l’azienda della Mela sarà in grado di mantenere la sua posizione di dominio nel competitivo mercato degli smartphone.