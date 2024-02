Un cane-robot viene controllato direttamente dallo Spazio

Il test “Surface Avatar” rappresenta un importante passo avanti nella storia dell’esplorazione spaziale, poiché ha permesso a un astronauta dell’Agenzia spaziale europea (ESA), Marcus Wandt, di controllare un cane robot a quattro zampe direttamente dalla Stazione spaziale internazionale (ISS). Questo progetto pionieristico, sviluppato dal Centro aerospaziale tedesco (DLR), ha l’ambizioso obiettivo di consentire il controllo remoto di robot su altri mondi, come la Luna o Marte, mentre gli esseri umani si trovano in orbita attorno ad essi.

Arriva il cane robot controllato dallo spazio

Il robot in questione, chiamato Bert, è un cane robotico con zampe progettate per affrontare terreni difficili, rendendolo ideale per esplorare luoghi inaccessibili alle tradizionali ruote. Durante il test, Wandt ha gestito non solo Bert, ma anche altri due robot: Rollin’ Justin della DLR, un robot umanoide di servizio, e il rover Interact dell’ESA. Le immagini catturate durante il test sono straordinarie e testimoniano il potenziale di questa tecnologia innovativa.

L’abilità di combinare le diverse competenze di vari robot è stata evidenziata nel corso dell’esperimento. Ad esempio, il robot umanoide Rollin’ Justin e il rover Interact hanno collaborato con successo nell’installazione di un corto tubo, rappresentante uno strumento di misurazione scientifica, dimostrando l’efficacia di un approccio collaborativo tra robot specializzati.

Questo evento apre la porta a una nuova era dell’esplorazione spaziale, dove i robot svolgeranno un ruolo cruciale per la costruzione e la manutenzione di stazioni sulla Luna e su Marte. Secondo Alin Albu–Schäffer, direttore del DLR Institute of Robotics and Mechatronics, i futuri habitat degli astronauti saranno gestiti da robot guidati dagli stessi astronauti. Gli avanzati algoritmi di controllo e intelligenza artificiale consentiranno a un singolo astronauta di comandare un’intera squadra di robot, aprendo nuove possibilità per l’esplorazione spaziale e la colonizzazione di altri pianeti.

Inoltre, considerando anche altri sviluppi come il robot–lombrico italiano, emerge chiaramente che la collaborazione uomo–macchina sta raggiungendo nuove vette, portando a risultati rivoluzionari nel campo dell’esplorazione spaziale e della robotica avanzata. Questi progressi promettono di trasformare radicalmente il modo in cui esploriamo e interagiamo con l’universo, aprendo le porte a scenari futuristici fino a poco tempo fa considerati pura fantascienza.