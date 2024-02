Iliad ha l'offerta da 150 GIGA che distrugge TIM e Vodafone

Sono molte le caratteristiche che un’offerta mobile deve avere per appassionare gli utenti fino a farli arrivare alla sottoscrizione. Effettivamente le pubblicità in TV funzionano così, proprio per riuscire a concedere al pubblico quel motivo in più per scegliere quella determinata promozione e quel determinato gestore. Ad oggi gli utenti sanno benissimo che funziona funziona in questo modo e che Iliad è uno dei gestori che riesce meglio a convincerli.

Effettivamente non è difficile con offerte del calibro che tutti conoscono, fin da lontano 2018, quando Iliad è sbarcato per la prima volta in Italia. Al momento una sola è la primo degna di nota: la Giga 150, piena di contenuti e, appunto, di giga. Questa è disponibile sul sito ufficiale e con un prezzo davvero interessante.

Iliad, le offerte degli altri operatori non bastano: ecco la Giga 150 con tutto incluso

All’interno delle offerte di Iliad la qualità principale è sempre stata quella del concedere tantissimi giga per navigare sul web. Effettivamente non c’è dubbio: difficilmente qualcuno riesce a fare meglio, ancor di più quando arriva una soluzione come l’ultima Giga 150.

Iliad ha voluto ripristinare questa offerta già proposta più volte, proprio per far capire che anche chi ha perso il treno una volta, pur riprenderlo. All’interno della promo, ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso chiunque e anche 150 giga in 5G tutti i mesi.

Il prezzo mensile non cambia rispetto all’ultima volta e si conferma di 9,90 € al mese per sempre. Ovviamente il 5G è offerto gratis, per cui non ci sarà nessun pagamento ulteriore. Ovviamente c’è da ricordare che il 5G funziona solamente nelle zone in cui tale standard di rete è stato implementato con le infrastrutture necessarie. A parte questo, anche i dispositivi dovranno essere compatibili, altrimenti non si potranno raggiungere determinate velocità di navigazione.