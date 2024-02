Il mezzo di trasporto principale dei paesi industrializzati è l’automobile. In Italia, per esempio, ci sono circa 40 milioni di veicoli circolanti.

Una delle caratteristiche principali delle automobili, dev’essere proprio la qualità delle proprie ruote, e in particolare degli pneumatici. Ogni auto deve infatti montare quattro pneumatici in perfette condizioni, per garantire la sicurezza stradale.

Gli pneumatici sono infatti il punto di contatto tra il nostro veicolo e la strada che stiamo percorrendo e la loro usura potrebbe portare a foratura, surriscaldamento e slittamento dell’automobile. La circolazione con pneumatici consumati è perciò punita con una multa salata.

Vista l’enorme importanza che questi componenti ricoprono per la sicurezza della circolazione, le industrie si impegnano da sempre a trovare delle soluzioni innovative, tecnologicamente più avanzate e anche eco-friendly.

NASA, tutti i dettagli sui nuovi pneumatici indistruttibili

Durante gli anni ci sono stati degli sviluppi incredibili nella realizzazione degli pneumatici, che sono diventati sempre più elastici, con una migliore aderenza e meno inclini alle forature. Senza contare che spesso vengono prodotti con materiali riciclati e più leggeri.

Una delle ultime invenzioni nel campo degli pneumatici appartiene alla NASA, con un’innovazione chiamata “Superelastic Tire”.

Si tratta di pneumatici pensati per la superficie della Luna e di Marte, ma che potrebbero essere utilizzati anche sulla Terra, portando degli enormi vantaggi.

Una delle caratteristiche più interessanti di questi componenti è che sono in grado di deformarsi fino al 10%, senza perdere la loro forma originale. Considerando che le gomme tradizionali hanno una flessibilità massima del 0,5%, si può dedurre la portata di questa nuova tecnologia.

Infatti, con i Superelastic Tire non possono subire nessun tipo di foratura e la loro pressione non può scegliere sotto una soglia minima di circolazione, portando a un miglioramento incredibile per quanto riguarda la sicurezza stradale, diminuendo di gran lunga il numero di incidenti causati da pneumatici forati o usurati.