Bluetti, azienda leader nel settore della produzione di centrali elettriche portatili (comunemente definite power station), ha quest’oggi presentato sul territorio italiano (e di conseguenza europeo), la sua ultima creazione: Bluetti AC2A, una power station portatile decisamente economica.

Il prodotto presenta una capacità di 204,8 Wh, con una potenza massima raggiungibile pari a 300W, capace di appoggiarsi alle batterie di nuova generazione, le LiFePO4, ottime per durabilità nel tempo (con oltre 10 anni di affidabilità e più di 3000 cicli di ricarica prima di usurarsi fino al 20%) e sicurezza. Interessante è la modalità Power Lifting, che le permette di alimentare dispositivi fino a 600W. Tutto in dimensioni relativamente ridotte, poiché parliamo di soli 250 x 174 x 156,5 centimetri, ed un peso che si aggira attorno ai 3,6kg.

Eccellente è la sua versatilità, infatti nella parte anteriore, al netto del piccolo display LED retroilluminato a colori sul quale possiamo trovare tutte le informazioni di stato, come carica residua, potenza istantanea e simili (aggiornate in tempo reale), sono disponibili numerose prese per il collegamento di varie tipologie di dispositivi. Sul lato destro una CA a 230V classica (con uscita a 300W), appena sotto 2 USB-A da 12W, una USB-C da 100W ed una 12V in corrente continua (la classica presa auto, per intenderci) a 10A, posizionata sul lato sinistro del prodotto. Il sistema di controllo si affida interamente a tre pulsanti fisici, sia per l’accensione, che per la scelta di tipologia di corrente da erogare, sia essa AC o DC.

Spostando l’attenzione sulla sinistra troviamo poi i modi per ricaricare la Bluetti AC2A, abbiamo difatti un ingresso CA a 270W (massimo), la normale presa di corrente, un ingresso solare a 200W e un ingresso auto per la porta accendisigari da 12/24V. Eccellenti sono le velocità di ricarica, da notare infatti essere presente la ricarica turbo da 270W, che porta così il dispositivo a caricarsi completamente in 1,2 ore (in 45 minuti arriva all’80%, in 70 minuti al 100%), oppure con la ricarica solare a 200W, il tempo si allunga fino a 1,5 ore.

Bluetti AC2A – prezzo

Bluetti AC2A può essere acquistato direttamente dal sito ufficiale ad un prezzo di listino di 299 euro, per il periodo corrente è stato scontato di 70 euro, arrivando a soli 229 euro. I nostri utenti, andando ad inserire il codice TECNOANDROID in fase di acquisto, riceveranno uno sconto ulteriore di 10 euro, spendendo in finale 219 euro (LINK D’ACQUISTO).

In alternativa è possibile affidarsi ad Amazon, premendo questo link, dove si troverà il prodotto a 299 euro, per abbassare il prezzo sarà necessario applicare un coupon di 70 euro in pagina, a cui si aggiungono altri 10 euro di sconto, inserendo il codice BLUETTIAC2A, direttamente nel carrello, per spendere sempre 219 euro.