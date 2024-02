La criptovaluta più diffusa e famosa in tutto il pianeta e senza alcun dubbio il Bitcoin, quest’ultima negli ultimi anni ha visto crescere il proprio valore a livello esponenziale diventando al momento la valuta crittografica più preziosa presente in circolazione.

A rendere così elevato il valore del Bitcoin e ovviamente la sua natura di moneta decentralizzata che rende impossibile risalire alle parti coinvolte all’interno di una transazione, che garantisce un tasso di anonimato e di privacy davvero elevatissimo e che dunque non solo fa gola a tutti gli utenti ma anche a coloro che intendono utilizzarlo a fini non propriamente legali.

Maxi sequestro in Germania

Nei giorni precedenti in Germania è scattato un maxisequestro di circa 50.000 Bitcoin per un valore totale di circa 2,17 miliardi di dollari legato proprio ad attività criminali nelle quali è stato coinvolto il Bitcoin come mezzo di riciclaggio di denaro ottenuto attraverso l’utilizzo di siti web pirata da parte di due utenti sospettati dell’età di 40 e 37 anni.

Secondo gli utenti il Bitcoin è stato utilizzato per ottenere il riciclaggio di denaro sporco che è stato appunto convertito nella moneta crittografica che poi a seguito dell’indagini è stata depositata volontariamente dei due sospettati presso l’Ufficio federale della polizia criminale (BKA).

Al momento non si è ancora deciso cosa fare dell’ingente somma di monete crittografiche, quel che certo è che questa è l’ennesima dimostrazione di come si possa fare un uso sconsiderato e illegale di un mezzo informatico privo di una regolamentazione unificata e unificante, elemento sul quale le autorità hanno sempre espresso appunto forte preoccupazione dal momento che espone a tantissimi rischi in merito un utilizzo inadeguato non solo della moneta ma anche delle piattaforme di scambio che non vengono ritenute affidabili e sicure proprio per una mancanza di leggi e regolamentazioni, quest’ultimo caso ne è la prova ennesima.