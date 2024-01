Palworld, l'incredibile gioco potrebbe arrivare anche su PS5

Palworld, la hit del momento che sta intrattenendo i giocatori Xbox Series X/S e PC, potrebbe essere al centro delle attenzioni arrivando anche su PS5. Tutto è partito grazie ad un dialogo tenuto su X tra Shuhei Yoshida (responsabile dei rapporti tra PlayStation e la scena indie) ed il team di sviluppo.

Sembra che il post celebrativo in Giappone di Pocketpair, sia stato il responsabile di questa incredibile novità per i PlayStation player. Infatti si può notare la risposta di Yoshida che consiste in un semplice “Congratulazioni”. Ma a scaturire realmente questa novità è stata la richiesta da parte di un utente di far uscire il gioco anche su PS5. Immediata è stata la risposta da parte di Yoshida con un diretto “Sì”.

Da quello che si può intendere, Sony non potrà di certo lasciarsi sfuggire l’occasione Palworld, quindi dovrà sicuramente fare qualcosa per aggiungere il famoso titolo nel suo store. Da molto tempo Yoshida si attesta ad essere un uomo con un grande intuito per gli affari, essendo stato capace di migliorare di moltissimo i rapporti tra la scena indipendente e PlayStation. Di certo non si sa ancora se e quando uscirà su PS5, a causa della mancata informazione su quanto Microsoft abbia speso per l’esclusiva ed il periodo di preclusione dalle altre console. Quindi, a meno che da Redmond non decidano per l’esclusiva assoluta, Sony dovrà sborsare decine di milioni per aggiudicarsi il titolo.