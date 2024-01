Con il lancio della serie Galaxy S24, Samsung ha svelato anche la propria interfaccia utente One UI 6.1 basata su Android 14. Si tratta di una versione evoluta dell’attuale sistema operativo presente sui device coreani con alcune particolarità esclusive per i nuovi flagship.

Samsung ha puntato molto sull’Intelligenza Artificiale come dimostra il lancio di Galaxy AI. L’intero sistema operativo è ottimizzato per garantire il corretto funzionamento delle feature basate sull’IA e il software interagisce al meglio con l’hardware.

Tuttavia, il brand coreano si sta preparando a portare alcune delle feature dei Galaxy S24 anche sugli altri smartphone del gruppo. Infatti, secondo un nuovo report, la One UI 6.1 farà il proprio debutto anche su tantissimi dispositivi.

La One UI 6.1 arriverà sui precedenti flagship Samsung e su molti altri device, scopriamo quali dispositivi si aggiorneranno

Il produttore ha comunicato alcuni dei device che sicuramente potranno aggiornarsi con la One UI 6.1. In particolare, Samsung andrà a privilegiare gli smartphone e i tablet top di gamma delle precedenti generazioni.

Ecco, quindi, che i primi dispositivi a ricevere la notifica di aggiornamento saranno quelli appartenenti alla famiglia Galaxy S23 e Galaxy Tab S9 oltre agli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. L’update per questi device dovrebbe arrivare entro la prima metà del 2024.

A seguire, Samsung potrebbe aggiornare anche device più “datati” come la famiglia Galaxy S22 e Galaxy S21 oltre ai pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. L’impegno da parte del produttore è notevole ma c’è un aspetto negativo da sottolineare.

Purtroppo, anche se la One UI 6.1 dovesse arrivare su questi device, Samsung non garantirà che le feature presenti sui Galaxy S24 siano disponibili per tutti. Infatti, i nuovi flagship possono contare su un hardware dedicato che riesce a gestire al meglio tutte le potenzialità del software offerte dall’IA. Gli hardware con qualche anno sulle spalle potrebbero faticare e, per questo, il produttore preferirà evitare problemi di compatibilità.