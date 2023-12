Secondo uno studio pubblicato su Current Biology, una coppia di neurobiologi presso l’Università di Tel Aviv ha avviato la “sfida del Dottor Dolittle” per esplorare la possibilità di consentire agli esseri umani di parlare con i propri animali domestici. Attraverso l’utilizzo di un programma basato sull‘intelligenza artificiale, i ricercatori Yossi Yovel e Oded Rechavi mirano a superare le barriere della comunicazione tra uomo e animale.

Inizialmente, gli scienziati hanno ritenuto che la chiave per comunicare con gli animali domestici sia comprendere i loro segnali comunicativi. Un esempio di questa approccio è stato il test condotto con le api da miele. Le api utilizzano movimenti specifici per indicare agli altri membri del loro sciame la posizione del cibo. Gli esperti hanno così studiato questo comportamento e sono riusciti a replicarlo con un’ape robotica, fornendo così un mezzo di comunicazione dotato di intelligenza artificiale.

Esito del test con la piccola ape comunicante con intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, alcuni ricercatori hanno esplorato l’uso dell’intelligenza artificiale per tentare di decifrare e interpretare meglio il linguaggio degli animali. Questo è un campo in evoluzione e la comprensione della mente degli animali è ancora un argomento di studio aperto molto ambito.

Il test non è riuscito a superare completamente la “sfida del Dottor Dolittle” poiché si è concentrato principalmente sulla comunicazione di base legata alla ricerca del cibo. L’obiettivo futuro è estendere questa comprensione per includere una varietà di emozioni e pensieri degli animali domestici al di là delle necessità fondamentali. Mentre il concetto di parlare con gli animali domestici può sembrare fantascientifico, gli avanzamenti nell’intelligenza artificiale e nelle tecnologie correlate stanno spingendo la ricerca in direzioni innovative.

Nonostante ciò, il raggiungimento di un dialogo significativo con gli animali rimane un obiettivo complesso e in evoluzione, con molte sfide da affrontare nel campo della neurobiologia e della comprensione approfondita del comportamento animale. L’idea di parlare con gli animali è un concetto affascinante e spesso presente nella cultura popolare e nella fantasia. Tuttavia, nella realtà, la comunicazione con gli animali, al di là del linguaggio corporeo e dei segnali naturali, è estremamente complessa. Gli animali comunicano tra loro e con gli esseri umani attraverso una varietà di segnali, suoni, movimenti e comportamenti, ma il modo in cui interpretiamo queste forme di comunicazione può variare notevolmente.