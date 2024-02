Amazon, il gigante dell’eCommerce, continua a innovare il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma, introducendo la funzione “Chiedi ad un amico“. Questo strumento, inizialmente sperimentato in modo limitato nel 2023, è ora disponibile per tutti gli utenti su Amazon, sia su dispositivi iOS che Android tramite l’app ufficiale.

La pratica esperienza di “Chiedi ad un Amico”

L’obiettivo di “Chiedi ad un amico” è semplificare ulteriormente il processo di acquisto, consentendo agli utenti di ricevere consigli direttamente dai loro amici o familiari. L’utilizzo è intuitivo: basta avviare l’app, accedere al proprio account e selezionare il prodotto di interesse. Successivamente, è possibile condividere il link del prodotto con amici attraverso piattaforme come WhatsApp.

La funzione offre un’esperienza fluida e interattiva: una volta ricevuto il link, gli amici possono accedere direttamente all’app Amazon tramite il link condiviso e visualizzare il prodotto in questione. L’interfaccia chiara e user-friendly permette loro di esprimere il loro parere utilizzando tre diverse emoji: 😍, 🙁 o 🤔, accompagnate da eventuali commenti.

Durante il periodo di sperimentazione, “Chiedi ad un amico” è stato utilizzato principalmente per ricevere consigli su abbigliamento, scarpe, elettronica e arredamento. Amazon sottolinea l’utilità particolare di questa funzionalità durante feste e ricorrenze speciali, offrendo agli utenti la possibilità di semplificare gli acquisti di gruppo e di lanciare sondaggi tra amici e familiari, ad esempio in occasione di San Valentino.

Amazon e l’interazione tra gli utenti

È importante notare che, affinché la funzione operi correttamente, sia l’utente che i suoi amici o parenti devono utilizzare l’app Amazon Shopping. In caso contrario, il link aprirà una finestra del browser, rendendo impossibile partecipare al sondaggio.

Nonostante l’entusiasmo per questa nuova funzionalità, alcuni utenti iOS hanno riscontrato problemi con WhatsApp, poiché il link apriva il browser anziché l’app Amazon. Si spera che questo sia solo un bug temporaneo o limitato a determinate impostazioni.

“Chiedi ad un amico” è ora disponibile in diversi paesi, inclusi Italia, Australia, Stati Uniti, Belgio, Francia, Germania, India, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Arabia Saudita, Singapore, Svezia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito. Questa nuova funzionalità rappresenta un ulteriore passo di Amazon nell’ottimizzazione dell’esperienza di acquisto online, creando connessioni più significative tra gli utenti attraverso il consiglio personale.