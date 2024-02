Viviamo in un’era digitale, e mentre trascorriamo in media sei ore al giorno davanti a schermi di vario genere, siamo sempre più esposti a truffe online. In questo contesto, emerge una minaccia particolare per gli italiani, legata a un tema molto attuale: la truffa del carburante.

In passato, le truffe provenivano principalmente dal mondo esterno, ma con l’evoluzione della tecnologia, si sono spostate online. Mentre molte persone possono riconoscere facilmente un messaggio fraudolento, non tutti sono altrettanto abili nel mondo digitale, diventando vulnerabili a messaggi “strani”.

Truffe e tattiche dei cyber criminali

Con questo tipo di truffe i malintenzionati sfruttano incertezze e la scarsa dimestichezza tecnologica di alcune persone. Cercando di manipolare i loro punti deboli attraverso messaggi minacciosi, allarmistici o sensazionalistici. Questi messaggi, solitamente via e-mail, WhatsApp, Telegram o SMS, sono forme di phishing con l’obiettivo di indurre gli utenti a cliccare su pericolosi link.

A tal proposito, l’aumento dei prezzi dei carburanti è una preoccupazione diffusa, e alcuni truffatori approfittano di ciò inviando SMS che promettono buoni carburante del valore di 1.000 euro. Il messaggio invita a leggere il regolamento e a confermare i dati per vincere questi buoni, ma si tratta di una truffa.

Come difendersi

In caso di ricezione di un SMS simile, è fondamentale cancellare immediatamente il messaggio e evitare di cliccare sui link. Mai condividere dati personali o sensibili. La truffa potrebbe portare al vuotamento del conto corrente, quindi la prudenza è essenziale.

In un mondo sempre più connesso, la consapevolezza e la prudenza sono armi cruciali contro le truffe online. Ricordatevi sempre di verificare l’autenticità dei messaggi e di contattare direttamente l’azienda coinvolta per confermare la situazione. La sicurezza online è un impegno di tutti e non è mai davvero abbastanza.

Questa che vi abbiamo riportato è solo uno dei tanti tentativi di raggiri che stanno avvenendo in questo periodo. Ma i truffatori agiscono in moltissimi altri modi diversi. Quindi assicuratevi di essere sempre vigili e particolarmente attenti anche ai più piccoli indizi in apparenza insignificanti.