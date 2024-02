A febbraio Prime Video offre novità per soddisfare ogni gusto!

Scopri come Prime Video si adatta alle preferenze in continua evoluzione degli spettatori, fornendo serie, show e film sempre aggiornati.

Prime Video, la celebre piattaforma di streaming offerta da Amazon ai suoi abbonati Prime, continua a deliziare gli spettatori con un ricco assortimento di novità per il mese di febbraio, aprendo così le porte a un nuovo capitolo di intrattenimento e emozioni. In questa guida, esploreremo le ultime aggiunte al catalogo, suddivise per categorie, mentre approfondiremo anche la gestione dei sottotitoli su Prime Video, un utile trucco per una visione personalizzata.

La diversità di opzioni nel catalogo di Prime Video

La sezione più attesa è quella dedicata alle serie, film e show originali ed esclusivi. Tra i titoli in evidenza, spicca “Pensati Sexy“, un film italiano che debutterà il 12 febbraio. La trama segue Maddalena, interpretata da Diana Del Bufalo, una giovane donna con zero autostima che intraprende un viaggio divertente e tragicomico alla scoperta della sua sensualità sotto la guida della pornostar Valentina Nappi. Il film, diretto da Michela Andreozzi, vanta un cast corale di talenti italiani, tra cui Raoul Bova e Angela Finocchiaro.

Altro appuntamento da segnare è lo show italiano “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro“, in onda dal 22 febbraio. Comici professionisti e amatoriali si esibiranno davanti a una giuria composta da Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, con la possibilità di entrare a far parte del cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Il presentatore Mago Forest accompagnerà gli spettatori in un tour che toccherà le città di Milano, Napoli e Roma.

Tra le nuove serie, spicca “Mr. & Mrs. Smith“, in partenza il 2 febbraio, mentre “The Second Best Hospital in the Galaxy” farà il suo debutto il 23 febbraio. Film come “Upgraded” e “This Is Me…Now: A Love Story” arricchiranno ulteriormente l’offerta, offrendo agli abbonati una varietà di opzioni per soddisfare i gusti di tutti.

Quando la convenienza incontra l’eccellenza

La sezione dedicata ai nuovi film in arrivo presenta grandi titoli, tra cui l’intera saga di “Fast and Furious“, la serie della “Pantera Rosa“, i Minions, la trilogia de “I mercenari“, “Thelma & Louise“, e l’attesissimo “C’era una volta… a Hollywood” di Quentin Tarantino.

Per gli amanti delle serie anime, Prime Video offre la quarta stagione di “Naruto: Shippuden” e la terza stagione di “Dragon Ball” e “Dragon Ball Z“, mentre per gli appassionati di “Fairy Tail” è in arrivo l’ottava stagione.

Con l’arrivo di nuovi contenuti, è importante notare anche quelli che stanno per essere rimossi dal catalogo. Film come “1917” e “Siccità” e serie come “Lupin Zero” e “La verità sul caso Harry Quebert” saranno presto in scadenza.

Innovazione continua nel settore dello streaming

Prime Video si conferma una fonte inesauribile di intrattenimento per gli abbonati Prime, offrendo una vasta gamma di opzioni tra serie, film e show. La continua aggiunta di contenuti originali ed esclusivi sottolinea l’impegno della piattaforma nel soddisfare le esigenze sempre crescenti degli spettatori moderni. La nostra scelta di intrattenimento riflette il nostro gusto in continua evoluzione, e Prime Video si adatta abilmente a questa dinamica, rimanendo un compagno affidabile nella nostra esperienza di visione.