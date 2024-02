Jennifer Lopez, ambasciatrice della Rinascita della Fiat 500E

Dopo un avvio difficile durante gli anni di Marchionne, la Fiat 500E elettrica è pronta per una rinnovata presenza sul mercato statunitense e la scelta di Jennifer Lopez come testimonial per gli spot conferisce un tocco di glamour a questo ritorno. Di certo non si tratta solo di glam, Jennifer Lopez è un’icona di bellezza che continua ad attirare l’attenzione, non solo degli appassionati d’auto.

Il tentativo iniziale di introdurre la Fiat 500 negli USA non ha ottenuto il successo sperato, inducendo Marchionne a essere cauto riguardo agli investimenti nell’ambito elettrico. Questo periodo critico nella storia di FCA, prima della sua trasformazione in Stellantis, ha lasciato un’impronta significativa sul futuro dell’azienda, con molte sfide ancora in corso. L’entrata in scena del gruppo francese PSA ha portato venti di cambiamento, con trasformazioni significative in marchi come Lancia, Alfa Romeo o anche Jeep.

La nuova Fiat 500E: un rinnovo completo rispetto alla versione precedente

La nuova Fiat 500E è stata completamente rivisitata rispetto al primo progetto che non ha avuto successo negli Stati Uniti. Per rilanciare il modello con un design totalmente italiano, Stellantis ha scelto Jennifer Lopez come volto pubblicitario, protagonista di uno spot accompagnato dalla sua nuova hit “Can’t Get Enough”. Lo spot, realizzato appositamente in formato verticale, mira a catturare l’attenzione sui social network.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Fiat 500e americana è equipaggiata con una batteria da 42 kWh, una ricarica AC da 11 kW e un’autonomia stimata di circa 240 km. Una scelta affidabile per la guida urbana, pur non essendo adatta ai vasti territori degli Stati centrali. La decisione di utilizzare Jennifer Lopez come testimonial sottolinea l’intenzione di creare un legame emotivo con il pubblico americano e di rendere la Fiat 500e una scelta alla moda nei centri urbani. La Fiat 500E ora metterà tutta la sua concentrazione nel conquistare il cuore degli automobilisti grazie a questa strategia, creando un clima di diffusione delle auto elettriche nel Paese.