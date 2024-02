Power Bank Magnetica da 6000mAh ad un PREZZO FOLLE su Amazon

Se sei sempre in movimento e desideri una soluzione di ricarica pratica e affidabile per il tuo iPhone, il Baseus Magsafe Power Bank da 6000mAh potrebbe essere la risposta. Questo power bank compatto e potente offre numerosi vantaggi, rendendolo un compagno ideale per chiunque abbia la necessità di mantenere il proprio dispositivo carico durante la giornata.

La Power Bank è ora disponibile sullo store Amazon in sconto, momento ideale per acquistarla. Il costo attuale è di 35,47€.

Piccola ma efficiente: le capacità della Power Bank

Con dimensioni quasi identiche a una carta di credito, il Baseus Magsafe Power Bank si adatta comodamente alla tasca della tua giacca, garantendo una soluzione di ricarica sempre a portata di mano. La superficie in morbido silicone protegge il tuo telefono da graffi indesiderati, mantenendolo sicuro e intatto. Il design magnetico è un punto forte di questa power bank, rendendo la ricarica wireless un’esperienza immediata. Basta attaccare il device al tuo iPhone per avviare una ricarica rapida da 7,5W. Grazie ai magneti integrati, non ci sono più problemi di allineamento.

L’efficienza della ricarica è garantita dal connettore USB-C da 20W, che consente di caricare l’iPhone 13 Pro al 58% in soli 30 minuti. La ricarica completa della power bank Magsafe richiede appena 1 ora e 54 minuti, offrendo una soluzione veloce e conveniente. Inoltre, la funzione di ricarica pass-through consente di caricare contemporaneamente sia il device che il dispositivo collegato.

Il Baseus Magsafe Power Bank è progettato per lavorare in perfetta armonia con iPhone (dalla serie 12 in poi) e custodie con Magsafe. Senza sporgenze e senza interferenze con la fotocamera, garantisce un’esperienza di utilizzo ottimale. Non solo adatto agli utenti di iPhone, può caricare anche altri dispositivi con supporto wireless, anche se privi della funzione magnetica.

Il Baseus Magsafe da 6000mAh rappresenta una soluzione eccellente per coloro che desiderano una ricarica affidabile e veloce mentre sono in movimento. Grazie al suo design compatto, la ricarica magnetica senza problemi e la compatibilità con gli ultimi modelli di iPhone, questo strumento regala una soluzione pratica e all’avanguardia per soddisfare le esigenze degli utenti sempre in movimento. Ricorda che si tratta di una promo a tempo limitato, fai in fretta la tua scelta.