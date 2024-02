Amazon: Sconto FOLLE sul fantastico Samsung Galaxy Z Fold5

Il rivoluzionario Samsung Galaxy Z Fold5 è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 1.949,00€, con la possibilità di rateizzare il pagamento. Questo straordinario dispositivo non solo offre un design innovativo, ma include anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Ultra-Rapida, garantendo un’esperienza completa e conveniente per gli utenti.

Tablet/ smartphone: le potenzialità del Samsung Galaxy Z Fold5

Sperimenta un’esperienza visiva coinvolgente mai vista prima grazie al display principale formato tablet da 7,6’’. La cerniera riprogettata di Samsung Galaxy Z Fold5 si piega alla perfezione. La scocca con Armor Aluminum protegge il telefono, mentre la cerniera a doppio binario offre una chiusura più forte e durevole, garantendo resistenza sia dentro che fuori. Grazie al Multischermo, inoltre, potrai visualizzare tre schermate contemporaneamente in un unico schermo. Passa facilmente da un’app all’altra con la barra delle applicazioni, che può contenere fino a 12 app. La S Pen in dotazione è perfettamente compatibile per una maggiore efficienza ed un controllo del device ottimale.

Con uno schermo luminoso che emette fino a 1750 nits, immergiti nell’azione con una visione nitida e un’esperienza cinematografica. Il Galaxy Z Fold5 è potenziato dall’hardware e software aggiornati di Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy, migliorando le prestazioni di gioco. Il sistema di fotocamere avanzato, il design con due display e lo Space Zoom 30X consentono di scattare, registrare e modificare immagini a livelli da professionista.

Rimani connesso senza preoccuparti di restare a corto di energia. Il Galaxy Z Fold5 è infatti dotato di una potente batteria da 4400 mAh che si adatta al tuo stile di vita frenetico. Acquista ora il Samsung Galaxy Z Fold5 su Amazon a un prezzo vantaggioso di 1.949,00€ e sperimenta l’innovazione di uno smartphone pieghevole con prestazioni avanzate, schermo impressionante e una serie di funzionalità uniche. Approfitta dell’inclusione del caricabatterie Ultra-Rapido e della possibilità di rateizzare il pagamento per rendere questa offerta ancora più conveniente.