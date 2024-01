IPTV e pirateria ADDIO definitivo, arriva il servizio Piracy SHIELD

Purtroppo la piega della pirateria continua a cogliere di sorpresa le autorità ma soprattutto le grandi pay TV che si occupano ogni giorno di fornire nuovi contenuti. Il sistema IPTV va avanti a gonfie vele sebbene durante gli ultimi mesi siano state messe in campo tante forze utili per contrastare il fenomeno.

La nuova sentenza del Tar del Lazio in merito al regolamento anti-pirateria, potrebbe risultare davvero importantissima nella lotta contro le IPTV.

IPTV e pirateria, ora la lotta diventa ancora più serrata

Finalmente la nuova sentenza consente all’AGCOM di poter disattivare il segnale del trasmissioni clandestine in soli 30 minuti. A questa novità si sono aggiunte le dichiarazioni da parte di Luigi De Siervo, attualmente in carica come amministratore delegato della Lega Serie A.

“Una decisione di questo tipo non solo compromette completamente il ricorso presentato da Assoprovider, ma apre finalmente la strada alla concretizzazione di un’attività che abbiamo atteso per anni, volta a contrastare la trasmissione non autorizzata delle partite di Serie A.”

A breve inoltre sarà anche attivato ufficialmente il nuovo sistema di contrasto detto Piracy Shield. Questo scudo che va contro la pirateria sarà infatti attivo a partire dal mese di febbraio. Queste le dichiarazioni da parte dell’AD della Lega Serie A:

“Abbiamo contrastato con successo l’ultimo tentativo dei soliti individui astuti di impedire l’implementazione della piattaforma anti-pirateria. Ci auspichiamo che, finalmente, dopo mesi di attesa, il sistema machine-to-machine entri in azione a partire da febbraio. Questo consentirà di interrompere rapidamente i siti pirata segnalati dai detentori dei diritti.”