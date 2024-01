Rubati soldi dai CONTI con questa truffa PHISHING

Il messaggio che sta girando tramite e-mail ultimamente è davvero pericoloso e soprattutto ambiguo. Molti utenti interpretano purtroppo questa truffa come un vero messaggio da parte di una ragazza pronta a conoscerli, ma che in realtà nasconde solo le cattive intenzioni di alcuni truffatori.

Come potete leggere nel messaggio nel prossimo paragrafo, l’invito è quello ad iscriversi ad un sito di incontri. La compilazione del form sarà infatti utile per rubarvi i dati e all’occorrenza anche le credenziali della carta di credito.

La truffa è questa: ecco il messaggio

“CIAO!

Vorrei subito chiarire perché e perché vi scrivo. Di recente, il mio amico mi ha consigliato di registrarmi su un forum di appuntamenti per appuntamenti veloci. È stato lì che mi sono imbattuto in un profilo interessante, dove c’erano diverse fotografie ed era indicato l’indirizzo postale a cui sto scrivendo. Credimi, mi sei subito piaciuto dalle tue fotografie e ho deciso personalmente di scriverti.

Posso dirti qualcosa in più su di me così potrai conoscermi meglio. Ho 26 anni, mi chiamoCandra. Adesso vivo da solo e lavoro in una grande azienda che vende apparecchiature elettroniche. Non sto cercando una relazione a lungo termine o un amore duraturo al momento. Suggerisco di utilizzare un sito di incontri in cui ho un profilo. Potremmo scambiarci indirizzi e numeri di telefono in chat, il che sarebbe molto più comodo e sicuro. Cosa ne pensi di questo?

Aspetto la tua risposta nella chat e ho allegato la mia foto alla lettera. Spero che ti piaccio tanto quanto piaci a me. Non vedo l’ora della tua risposta! Il mio profilo è questo“.