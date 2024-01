L’operatore telefonico TIM è uno dei gestori telefonici italiani più autorevoli del mercato nazionale delle telecomunicazioni, con offerte e promozioni sempre vantaggiose e all’ avanguardia. A tal proposito, una delle più convenienti lanciata proprio in questo periodo, dedicata esclusivamente ai clienti Under 25, è chiamata TIM Young.

A partire dal 28 Gennaio 2024, i nuovi e già clienti che attiveranno questa offerta avranno accesso a un pacchetto streaming irresistibile: TIMVISION con Disney+ gratuito per i primi 6 mesi.

Dettagli dell’offerta TIM Young

Per usufruire della promozione, i nuovi clienti possono attivare un nuovo numero o richiedere la portabilità da un altro operatore. Anche i già clienti TIM possono beneficiare di questa offerta, ma è importante che rientrino nella fascia d’età Under 25. La versione con addebito tramite Ricarica Automatica, chiamata TIM Young Easy, offre:

Minuti illimitati ;

; 200 minuti internazionali;

internazionali; 200 SMS e 100 Giga di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese.

Ma le sorprese non finiscono qui.

TIMVISION con Disney+ Gratis

La novità più intrigante è l’inclusione gratuita di TIMVISION con Disney+ per i primi 6 mesi. Dopo questo periodo, il costo mensile sarà di 6,99 euro. La promozione sarà disponibile nei negozi fino al 24 Febbraio 2024. Il decoder TIMVISION Box è opzionale, offrendo ai clienti la flessibilità di scegliere.

A partire dal 28 Gennaio 2024, altre promozioni saranno disponibili, come Upgrade Fibra e TIM Unica Power, con 6 e 3 mesi gratuiti rispettivamente, poi a 6,99 euro al mese.

Ma non è tutto, la suddetta promozione prevede anche la possibilità di aggiungere servizi come TIMGAMES e Google One a tariffe promozionali personalizzate.