Con TIM si risparmia, le offerte che tutti scelgono hanno 150 GIGA

Probabilmente è stata la grande battaglia che sta avendo luogo ormai da diverso tempo tra i gestori mobili in Italia a far arrivare nuove soluzioni. Tra i provider più attivi secondo questo punto di vista c’è sicuramente TIM, che da cara vecchia leader tra le aziende vuole primeggiare ancora.

Questo gestore, che non ha di certo bisogno di alcuna presentazione, vuole mettere le cose in chiaro e riprendersi i vecchi clienti. Con il tempo diversi risultati sono stati già ottenuti, soprattutto a discapito di alcuni gestori in particolare. TIM ha voluto in ogni modo ripristinare due delle sue vecchie offerte, probabilmente le più amate del momento. In basso trovate tutte le informazioni.

TIM, le nuove offerte hanno battuto la concorrenza: tornano alla carica le Iron

Quando si sente parlare Power, il pensiero va di diritto alle due opportunità attualmente disponibili. La Iron e la Supreme Web Easy sono ancora pienamente presenti nel mondo della telefonia mobile e con tutte le loro soluzioni. Innanzitutto bisogna parlare dei prezzi che non sono mai stati così bassi, per poi passare ai contenuti che risultano il vero colpo da maestro di TIM.

Per quanto riguarda la prima offerta, tutti coloro che la sottoscriveranno potranno avere minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 100 giga in 4G a 6,99 € al mese. La seconda offerta alza l’asticella con 150 giga in 4G disponibili è un prezzo di 7,99 € al mese.

Ricordiamo che si tratta di due soluzioni che possono essere sottoscritte solo da coloro che provengono dai gestori virtuali e da Iliad.