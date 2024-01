Intelligenza artificiale INVADENTE, super multa al comune di Trento

Quello che è accaduto ultimamente presso il Comune di Trento è davvero incredibile. A quanto pare infatti sarebbe stato multato per decine di migliaia di euro a causa dell’intelligenza artificiale.

Il Comune infatti avrebbe scelto di utilizzare tale risorsa andando a violare la privacy dei cittadini, ragion per cui sarebbe arrivato il provvedimento. Si tratta di una sanzione da ben 50.000 € per aver utilizzato l’IA in maniera impropria. Questo lascia capire dunque quanto l’intelligenza artificiale possa generare delle problematiche di sicurezza e di privacy.

Intelligenza artificiale a Trento, il Garante della Privacy è intervenuto

Il Garante della Privacy si è espresso in merito alla questione analizzando perbene tutte le fattispecie in essere. Il suo giudizio è stato sfavorevole in merito alla gestione dei dati personali nei progetti di ricerca Marvel e Protector, ai quali il Comune di Trento ha fatto riferimento. Ecco i dettagli: