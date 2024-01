La Potenza di Alexa con Echo Auto ad un Costo ASSURDO grazie ad Amazon

Se desideri un compagno di viaggio intelligente, l’Echo Auto (2ª gen.) è la risposta a un prezzo imbattibile di 69,99€ su Amazon. Rendi la tua vettura uno spazio con la tecnologia di ultima generazione grazie a questo dispositivo progettato per semplificare la tua esperienza di guida.

L’Echo Auto è un accessorio progettato per offrirti funzionalità a mani libere. Riproduci la tua musica preferita, effettua chiamate, rispondi ai messaggi e sfrutta tutte le capacità di Alexa senza distrazioni mentre sei al volante.

Design e progettazione Echo Auto di Amazon: un auto smart

Il design sottile dell’Echo Auto lo rende perfetto per essere posizionato in auto senza occupare spazio. I 5 microfoni integrati assicurano che Alexa possa sentirti chiaramente, anche con il sottofondo di musica, aria condizionata o rumori del traffico. Inoltre, il dispositivo include un caricatore rapido per auto, garantendo che il tuo smartphone rimanga carico durante i tuoi spostamenti.

Chiedi ad Alexa di riprodurre le tue playlist preferite da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altro ancora. Con la modalità Follow Me Music, potrai riavviare la riproduzione di file multimediali in modo intuitivo. Utilizza la tua voce per effettuare telefonate, chiamare con Drop In su dispositivi Echo compatibili a casa o trasmettere annunci senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Immergiti nell’ascolto di podcast, notizie o libri Audible più venduti, il tutto con comandi vocali semplici e veloci. Grazie a Echo Auto, potrai anche controllare i dispositivi della tua casa intelligente compatibili mentre sei in movimento. Potrai regolare il termostato, spegnere le luci, verificare se la porta d’ingresso è chiusa e altro ancora. Sbalorditivo, solo con la tua voce!

Echo Auto è anche progettato con un occhio attento alla tua privacy. Dispone di un pulsante dedicato per disattivare i microfoni quando lo desideri, mettendo te al controllo totale. Porta la magia di Alexa nella tua auto e trasforma ogni viaggio in un’esperienza smart e senza sforzo con Echo Auto (2ª gen.). Guida con la massima sicurezza senza mai distrarti, pur avendo la possibilità di effettuare diverse azioni non staccando le mani dal volante. Acquistalo subito e prova l’ebrezza di una vera auto smart ed interattiva.