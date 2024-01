La Commissione europea ha recentemente annunciato un ambizioso piano di promozione dell’intelligenza artificiale (AI) con particolare attenzione allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI). Questo piano si basa sull’istituzione di quello che viene comunemente definito come “fabbriche di Intelligenza Artificiale“, con l’obiettivo di fornire un solido supporto infrastrutturale attraverso servizi di supercalcolo essenziali per il progresso nell’ambito dell’AI.

L’approccio complessivo di questo piano mira a creare un ecosistema favorevole alla ricerca sull’AI e allo sviluppo di progetti innovativi in questo settore. Inoltre, la Commissione europea prevede di istituire un ufficio dedicato all’AI all’interno della sua struttura, segnalando l’importanza strategica che l’intelligenza artificiale riveste per il futuro dell’Unione Europea.

L’intelligenza artificiale arriva nelle imprese

Tra le proposte chiave presentate dall’esecutivo europeo, spicca l’intenzione di garantire alle startup dell’AI e dell’innovazione un accesso privilegiato ai supercomputer. Questo obiettivo ambizioso si inserisce in una visione più ampia che include modifiche al regolamento EuroHpc, fondamentale per la creazione di un’impresa comune dedicata al calcolo ad alte prestazioni.

Le misure proposte comprendono l’acquisizione, l’aggiornamento e il funzionamento di supercomputer specificamente dedicati all’intelligenza artificiale. Questo investimento mira a colmare il divario infrastrutturale e tecnologico, garantendo alle imprese europee le risorse necessarie per competere a livello globale. Inoltre, si prevede un accesso facilitato ai supercomputer per una vasta gamma di utenti, sia enti pubblici che privati, con particolare attenzione alle esigenze delle startup e delle PMI.

Un elemento chiave della proposta è la creazione di uno sportello unico. Questo servizio centralizzato faciliterà la comunicazione e la collaborazione tra gli attori in gioco, accelerando così lo sviluppo e l’implementazione di progetti legati all’AI. Inoltre, la Commissione europea prevede di incentivare attivamente lo sviluppo di applicazioni nel settore dell’AI, promuovendo l’innovazione e la creazione di soluzioni avanzate.

Queste nuove misure rappresentano un passo significativo verso la creazione di un ambiente propizio per l’innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale in Europa. La Commissione europea si propone di stimolare la crescita economica, sostenere la competitività delle imprese europee e posizionare l’Unione Europea come leader globale nel settore dell’intelligenza artificiale. Questo piano ambizioso riflette la consapevolezza dell’importanza cruciale dell’AI per il futuro delle società moderne e l’impegno a garantire che l’Europa rimanga al passo con i rapidi sviluppi tecnologici del XXI secolo.