Tutti possono oggi avere tra le mani una bellissima macchina da caffè di casa Nespresso, raggiungendo un prezzo tutt’altro che elevato. Si tratta di un prodotto a tutti gli effetti ufficiale, compatibile esclusivamente con le capsule per il suddetto brand; nello specifico è il modello Nespresso Essenza Mini (XN110B), nella sua colorazione Grigio Scuro.

Dimensionalmente parlando, essendo nella variante Mini, non raggiunge livelli troppo elevati, pronto quindi a fermarsi a 8,4 x 20,44 x 33 centimetri, da cui si evince essere estremamente sottile, ma molto profondo. Il serbatoio dell’acqua ha capienza di 0,6 litri, più che sufficiente per quasi una settimana di utilizzo, mentre l’inserimento delle cialde è estremamente facilitato dal piccolo alloggiamento superiore.

Nespresso, la Essenza Mini costa molto poco

Il suo prezzo di vendita è uno dei più bassi di sempre su Amazon, anche perché al giorno d’oggi l’utente la può effettivamente far sua con un risparmio decisamente importante, pari al 22% sul valore più basso raggiunto (che era di 109,72 euro). In altre parole, recandovi a questo link, la potrete fare vostra con un esborso finale di soli 85,90 euro.

L’erogazione è semplificata, basterà premere solamente un pulsante per scegliere la lunghezza effettiva del caffè (espresso e lungo), e non dovrete temere che possa restare accesa a lungo, infatti dopo 3 minuti di inattività, grazie alla cosiddetta Eco Mode, la macchinetta si spegnerà in modo completamente automatico, così da riuscire a risparmiare corrente, e non solo.