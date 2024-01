Un ramo del mercato che da sempre appassiona tantissimi utenti è costituito senza alcun dubbio dal collezionismo, l’attività che spesso nasce come hobby arriva a diventare un vero e proprio business per molte persone che vogliono accaparrarsi pezzi unici da mettere in bacheca ma anche pezzi rari per la compravendita e per guadagnare somme decisamente non trascurabili.

All’interno di questo contesto una fetta enorme del mercato se la prende il collezionismo legato alle monete, tantissimi collezionisti infatti cercano di portarsi a casa pezzi rari come monete commemorative, con errori di conio o in tiratura limitatissima, il cui valore arriva ovviamente alle stelle per i pezzi unici.

La 500 lire con le caravelle sbagliate

Se siete degli appassionati probabilmente già lo sapete ma se siete dei novizi in cerca di un colpo di fortuna controllate nei cassetti e vedete se avete questa particolare 500 lire.

Si tratta di una moneta coniata e messa in circolazione nel 1958 e raffigura le tre caravelle guidate da Colombo verso quella che sarebbe poi stata l’America, si tratta di una moneta in argento 835%, ha un diametro di 29 millimetri e pesa 11 grammi.

La peculiarità che ne fa saltare il prezzo alle stelle è che le caravelle hanno le vele e le bandiere in controvento, infatti le vele sono gonfie in un senso ma le bandiere tirate verso il senso opposto, cosa impossibile ovviamente.

L’errore pressoché unico porta il valore, in fior di conio, ad oscillare tra i 13 mila e i 15 mila euro, dunque prima di disfarvi delle vecchie lire controllate, magari siete fortunati.