I maglioni, sopratutto autunnali/invernali, sono spesso soggetti al fenomeno dell’infeltrimento, ovvero si formano sulla superficie i cosiddetti “pallini”, che rendono il prodotto meno appetibile alla vista e comodo da indossare. Molti dei consumatori, una volta che si è raggiunto un livello elevato di infeltrimento, procedono alla sostituzione, ma è giusto sapere che esiste un levapelucchi Philips, dal prezzo veramente irrisorio, che può dare nuova vita e linfa vitale ai capi di abbigliamento.

Disponibile sul mercato in due colorazioni differenti, il dispositivo in questione funziona a pile, è difatti presente un alloggiamento posteriore dove posizionarle, è realizzato in prevalenza in plastica, con una parte metallica a ricoprire le “lame”. Esattamente sull’impugnatura trova posto un piccolo serbatoio all’interno del quale vengono spinti i residui, questi è apribile manualmente con un piccolo scatto; non sono presenti funzionalità o modalità di utilizzo particolari, ne esiste solamente una.

Aprite subito il canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, dove potete trovare i codici sconto Amazon ed un elenco lunghissimo di codici sconto gratis.

Levapelucchi elettrico di Philips: ecco quanto costa su Amazon

La colorazione blu del levapelucchi elettrico di Philips può essere acquistata su Amazon ad un prezzo oggi decisamente conveniente, infatti basteranno 12,90 euro per l’acquisto del prodotto stesso, contro i 19,90 euro previsti di listino (così sarà possibile approfittare di uno sconto del 35%).

Compralo su Amazon

Il dispositivo gode di dimensioni veramente contenute, infatti raggiunge 10,21 x 8,33 x 17,3 centimetri, può tranquillamente stare nel palmo di una mano, con un peso che si aggira attorno ai 300 grammi complessivi. La spedizione, come per tutti i prodotti che vi consigliamo nei nostri articoli, è gestita direttamente da Amazon.