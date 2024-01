OnePlus 10T 5G è a tutti gli effetti un vero e proprio top di gamma, un prodotto che riesce a racchiudere al proprio interno le migliori specifiche tecniche, con prestazioni di qualità assoluta, richiedendo nel contempo un esborso all’utilizzatore finale tutt’altro che eccessivo.

Il prodotto gode del design caratteristico di tutti i prodotti di casa OnePlus, ha un bellissimo display (o meglio un Fluid Display) da 6,7 pollici di diagonale, con refresh rate fissato a 120Hz e risoluzione FullHD+, che supporta perfettamente l’HDR10+ ed il colore a 10bit (con display sempre attivo). Il processore non poteva che essere un top di gamma, infatti è presente Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, con 16GB di RAM e 256GB di memoria integrata.

OnePlus 10T 5G: lo smartphone da poco più di 500 euro

Lo smartphone dal migliore rapporto qualità/prezzo è oggi disponibile a soli 523 euro, potrebbe apparire a prima vista come una cifra ancora elevata, ma considerata la qualità generale dello stesso, vi possiamo assicurare essere uno dei migliori in circolazione. Lo potete acquistare direttamente su Amazon a questo link.

Il prezzo indicato è da considerarsi valido solo ed esclusivamente per la versione con colorazione Jade Green, non assicuriamo sia identico anche per gli altri quattro colori in vendita su Amazon. Il comparto fotografico è comunque rappresentato da tre sensori differenti, con il principale da ben 50 megapixel, utilissimo per scattare ottime istantanee in ogni condizione di luce.