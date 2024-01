CoopVoce costa POCHISSIMO ed offre ben 300 GIGA

Cosa bisognerebbe fare per mettere in difficoltà un gestore molto famoso? Praticamente quello che fanno di solito i gestori virtuali, ovvero produrre nuove offerte di continuo. Sono diverse le compagnie che si occupano di fare proprio questo, con gestori virtuali molto famosi che hanno preso il sopravvento. Tra questi non poteva mancare il nome di CoopVoce che presenta infatti ogni anno tantissime soluzioni che si alternano tra loro.

L’obiettivo è quello di rubare utenti alla concorrenza e a quanto pare l’operatore ci riesce bene. Non ci sono paletti per sottoscrivere una delle sue offerte, in quanto gli utenti che provengono da qualsiasi gestore possono pensarci. In basso ci sono tutte le informazioni di rito.

CoopVoce, le nuove offerte hanno una regina assoluta: ecco la EXTRA 300 con tutto incluso

Per avere a disposizione il meglio, basta dare uno sguardo al sito ufficiale del provider virtuale: è disponibile la nuovissima EXTRA 300. Per avere il meglio, è questa la soluzione che vanta minuti, messaggi e giga al suo interno per un prezzo davvero particolare.

All’interno di questa straordinaria proposta gli utenti possono dunque trovare tutto ciò che serve con minuti senza limiti verso chiunque, 1000 messaggi verso tutti e 300 giga in rete 4G per soli 9,90 € al mese per sempre. L’obiettivo poi è quello di appassionare il pubblico pubblico, che di certo non potrà restare indifferente di fronte al grande regalo: CoopVoce regala il primo mese gratis. Oltre a questo, non ci sarà alcun costo di attivazione e alcun costo per la spedizione della scheda Sim a casa.