TIM DISTRUGGE Iliad e lo fa con DUE offerte da 150 GIGA

Innanzitutto bisogna ricordare che queste due offerte non sono assolutamente dedicate a tutti. TIM ha deciso di metterle a disposizione solo di alcuni utenti, in realtà quelli che provengono da due categorie di gestori. Chi sceglierà di passare a TIM proveniente da Iliad, avrà il via libera, esattamente come tutte le persone che proverranno da gestori virtuali.

A partire da questi presupposti, si può dunque proseguire spiegando cosa c’è all’interno delle offerte. Prima di tutto, si tratta delle due Power per eccellenza, rispettivamente la Iron e la cara vecchia Supreme Web Easy. Entrambe hanno a disposizione dei contenuti in comune ma si differenziano per il prezzo finale e per Internet.

TIM ha le due offerte regine del mercato della telefonia, ecco le Power

La prima soluzione è probabilmente quella che piacerà a più persone, in quanto costa meno. Al suo interno gli utenti che la scelgono potranno trovare chiamate senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti e 100 giga disponibili per navigare in Internet tutti i giorni in 4G. Il prezzo, come detto, è davvero vantaggioso in quanto consiste in soli 6,99 € al mese.

La seconda soluzione invece è leggermente più generosa, soprattutto in merito ai giga. Questi sono ben 150 in 4G, con minuti ed SMS senza limiti e con un prezzo finale di 7,99 € al mese. Stando a quanto riportato poi, ci sarà addirittura un regalo per tutti coloro che entreranno: TIM ha deciso di offrire il primo mese in maniera totalmente gratuita. Il primo pagamento comincerà dal secondo mese in poi.