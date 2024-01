CoopVoce offre 300 GIGA al mese, il prezzo è FENOMENALE

Contrariamente a quanto gli utenti credevano, dopo aver visto che l’offerta migliore stava per scadere sul sito ufficiale di CoopVoce, è arrivata una proposta altrettanto vantaggiosa. Probabilmente si tratta di un’offerta mobile molto migliore rispetto a quella di prima, visto che offre molti più contenuti e soprattutto un prezzo ugualmente concorrenziale.

Con soluzioni del genere il celebre provider virtuale non può che dominare il mercato della telefonia mobile. Almeno fino al prossimo 31 gennaio la soluzione sarà disponibile e porterà un gran numero di utenti dal suo lato. L’obiettivo principale è quello di far capire ai gestori virtuali rivali che non c’è gioco: con tutti questi contenuti e con un prezzo che dura per sempre, CoopVoce si appresta a diventare il migliore. Per chi volesse avere informazioni in più, il prossimo paragrafo sarà abbastanza interessante, o al limite potrete recarvi sul sito ufficiale.

CoopVoce ha un’offerta da ben 300 giga, è la migliore del mese di gennaio

I gestori virtuali hanno sempre abituato gli utenti a tante sorprese durante i primi giorni dell’anno ed effettivamente è ciò che è accaduto sul sito di CoopVoce. È spuntata fuori una nuova soluzione mobile che vanta centinaia di giga al suo interno così come minuti ed SMS.

La nuova EXTRA 300, che nessuno si aspettava, è diventata ufficiale e lo sarà fino al 31 gennaio. Fino a quel momento tutti potranno sottoscriverla per 9,90 € al mese per sempre con costo di attivazione gratis e un mese gratuito.

Al suo interno ci sono minuti illimitati, 1000 SMS verso tutti e ben 300 giga in 4G per navigare.