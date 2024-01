Il 10 gennaio scorso, la Wi–Fi Alliance ha presentato al mondo il Wi–Fi 7, il futuro standard di connettività wireless che promette di portare con sé una serie di benefici davvero rivoluzionari. Anche se i dispositivi dotati di Wi-Fi 7 sono ancora in fase di introduzione sul mercato, è inevitabile chiedersi quali saranno i cambiamenti in arrivo che questa nuova tecnologia porterà una volta diventata di uso comune tra gli utenti di tutto il mondo.

Il primo aspetto che colpisce è la velocità di trasferimento dati in modalità wireless, che raggiunge la strabiliante cifra di 46 Gbps. Se confrontato con i 9 Gbps del Wi–Fi 6E, è facile notare l’impressionante salto che sta per verificarsi. Infatti, si parla di un incremento di cinque volte rispetto al suo predecessore. Ciò è ancor più notevole considerando che lo sviluppo del Wi-Fi 7 è stato notevolmente più rapido rispetto alle iterazioni precedenti, Wi–Fi 6 e Wi–Fi 6E.

I vantaggi apportati dal Wi-Fi 7

La velocità non è l’unico miglioramento di rilievo che sta per cambiare il mondo della connessione wireless. La seconda innovazione chiave del Wi-Fi 7 riguarda l’efficienza e l’affidabilità delle reti wireless. Oltre alla velocità di trasferimento dati, i primi test hanno dimostrato anche una significativa riduzione della latenza, un aumento dell’efficienza, soprattutto in reti densamente popolate da dispositivi, e un incremento della robustezza e dell’affidabilità complessiva delle reti wireless in questione. Inoltre, un aspetto degno di nota è anche la riduzione dei consumi energetici, rendendo il Wi-Fi 7 non solo più veloce ma anche più sostenibile.

Il terzo punto cruciale riguarda l’apertura a nuove tecnologie. Grazie alla sua elevata velocità e bassa latenza, il Wi-Fi 7 dovrebbe consentire una più ampia adozione di tecnologie immersive come la realtà virtuale (VR), la realtà aumentata (AR) e la realtà estesa (XR). Inoltre, l’8K streaming e il gaming in cloud, specialmente per applicazioni con componenti multiplayer massivi (MMO), diventeranno più accessibili e fluidi.

Il Wi-Fi 7, dunque, si configura come un salto epocale nell’evoluzione delle reti wireless, offrendo non solo velocità impressionanti ma anche un miglioramento sostanziale dell’efficienza, dell’affidabilità e dell’accessibilità a tecnologie avanzate. Sebbene il suo utilizzo comune richiederà ancora del tempo, i benefici attesi lo rendono una prospettiva entusiasmante per il futuro delle connessioni senza fili.