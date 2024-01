Comet, FUORITUTTO con iPhone e Samsung in sconto

Tra tutte le grandi offerte che stanno interessando il mondo della telefonia e della tecnologia in generale, ci sono quelle dei volantini. Quando si tratta dei cataloghi cartacei delle opportunità riguardanti la tecnologia, sale in cattedra uno dei colossi principali che è Comet.

Il nuovo volantino che sarà disponibile fino al 31 gennaio con sconti clamorosi sia online che all’interno dei negozi fisici, permette di acquistare veramente di tutto. I saldi sono stati prolungati a quanto pare, con prezzi che in ogni categoria risulteranno i più bassi in assoluto. Non ci sarà differenza: chi si recherà presso i negozi di Comet o acquisterà sul suo sito, potrà beneficiare grandi sconti per elettrodomestici, telefoni, computer, televisioni e quant’altro.

Comet: gli sconti sono disponibili fino al prossimo 31 gennaio, ecco il volantino

1 su 14

Quello che sorprende innanzitutto è sicuramente il vasto catalogo di smartphone in sconto sul volantino di Comet. Ce ne sono di ogni brand e di ogni categoria, a partire da quelli di bassa gamma fino ai flagship assoluti. Partendo da un prezzo più contenuto, soli 299 €, ecco il Samsung Galaxy A25s, ancora una volta disponibile con il suo schermo da 6,5″ e con le sue tre fotocamere da 50 MP.

A seguire, non poteva mancare l’arrivo dei grandi top di gamma del colosso sudcoreano, ovvero i tre Galaxy S24. Chi volesse invece un prodotto della controparte, ovvero ovvero un iPhone 15, potrà optare per il modello Pro da 128 giga di memoria a 1099 €. In realtà il pagamento è possibile anche con 20 rate mensili. Tutti i prodotti avranno due anni di garanzia.