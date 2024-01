Aumenti offerte TIM e Fastweb, utenti arrabbiatissimi

Molti utenti si sono ritrovati ad affrontare un periodo davvero particolare nel mondo della telefonia mobile in questo momento. Secondo quanto riportato infatti sono parecchi i gestori che stanno applicando delle rimodulazioni alle loro promozioni, mettendo in difficoltà gli utenti. In tanti hanno deciso di cambiare bandiera, spostandosi presso un altro provider, ma chi vuole restare con TIM e Fastweb, dovrà tirare più di un sospiro.

Lo scorso 1 gennaio 2024 è arrivato l’annuncio da parte di Fastweb che ha deciso di modificare alcuni prezzi delle sue offerte di telefonia fissa. Sono stati introdotti pertanto degli aumenti, che vanno a riguardare le offerte in ADSL o fibra. I costi sono aumentati fino a 4,49 € al mese mese mese. L’esempio migliore potrebbe essere quello della soluzione Fastweb Casa Light, che a breve dovrebbe aumentare tra 1 e 4,25 €.

Chiaramente non c’è alcun problema: tutti gli utenti che non vogliono assolutamente sottostare a questi incrementi di prezzo, potranno lasciare il gestore. Fastweb infatti permette di evitare il pagamento di una penale nel momento in cui gli utenti dovessero abbandonare per via di un aumento di prezzo.

Oltre a Fastweb anche TIM improvvisamente alza i prezzi, ecco dove

Una situazione analoga sta riguardando anche il provider italiano per eccellenza, ovvero TIM. Il gestore ha annunciato all’inizio dell’anno che ci sarà un aumento per chi vorrà la fattura cartacea a casa; sarà pari a 4,95 € al mese.

Anche i costi del servizio TIMVision sono cambiati: ci sarà un aumento tra i 0,99 € e i 4,99 €. Alcune offerte inoltre potrebbero risentire di un incremento di 1,99 € mensili a partire dal 3 marzo.