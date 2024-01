Expert offre smartphone e computer quasi GRATIS a gennaio

Non è semplice per i grandi colossi nel mondo della tecnologia battere gli altri grandi magazzini eppure Expert ci riesce sempre. La famosa azienda mette a disposizione ogni giorno i migliori prezzi all’interno dei suoi volantini, proprio come è accaduto ultimamente.

Secondo quanto riportato, sono moltissime le persone che stanno approfittando del nuovo catalogo denominato “Rottamazione GreenTech“. Effettivamente i prezzi al suo interno sono straordinari riguardano diverse categorie. Ovviamente la validità è limitata: il volantino in questione sarà disponibile fino al prossimo 31 gennaio per tutti.

Expert, le migliori offerte del nuovo volantino di gennaio: eccole qui

Dopo aver visto i grandi sconti dello scorso mese di dicembre e i primi di questo mese di gennaio, è arrivata una seconda infornata. Expert ha deciso di premere forte sull’acceleratore mostrando all’interno del suo volantino prezzi stratosferici soprattutto per quanto riguarda il mondo degli smartphone. Non ci sono solo top di gamma a disposizione, ma anche dispositivi di un’altra caratura, meno costosi ma ugualmente utili.

Innanzitutto si parte proprio da un top di gamma, ovvero l’ex flagship di Samsung. Stiamo parlando del Galaxy S23 Ultra, prodotto pieno di specifiche tecniche interessanti che oggi costa solo 999,99 € da Expert. Anche il piccolo di casa, ovvero il Galaxy S23 costa meno del solito siccome si ferma ad un prezzo di 699,99 €. Chiaramente chi vuole acquistare uno dei nuovi Galaxy S24, li può trovare anche direttamente in negozio.

Scendendo leggermente di livello, ecco dei dispositivi con prezzi più bassi. Si parte dal Samsung Galaxy A34 5G, prodotto che oggi costa solo 279,99 €.