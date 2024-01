Test e Prestazioni

Durante il test, l’hub ha mostrato prestazioni eccezionali. La trasmissione dati a 10 Gbps ha garantito un trasferimento di file estremamente rapido e senza intoppi. La qualità dell’immagine trasmessa attraverso la porta HDMI 4K è risultata nitida e vivida, migliorando l’esperienza visiva sia in ambito lavorativo sia nel tempo libero. La connessione Ethernet ha fornito una connessione internet stabile e veloce, essenziale per videoconferenze fluide e gaming senza lag.

Conclusioni

Il Baseus Hub USB C 10Gbps è una docking station versatile e di alta qualità che soddisfa una varietà di esigenze di connettività. Grazie alle sue prestazioni elevate, design compatto e funzionalità aggiuntive come il pulsante di spegnimento dello schermo, si distingue come una scelta eccellente sia per professionisti che per utenti domestici.

Pregi

Velocità di trasferimento dati eccellente

Supporto per risoluzione 4K a 60Hz

Connettività Ethernet Gigabit stabile

Ricarica efficiente con PD 100W

Difetti

Adattatore di alimentazione e cavo di ingresso non inclusi

Il prezzo non è specificato, quindi difficile valutare il rapporto qualità-prezzo

Nel complesso, il Baseus Hub USB C 10Gbps si rivela un accessorio indispensabile per chi cerca una soluzione di connettività all’avanguardia, che combina velocità, efficienza e versatilità.

Baseus Hub USB C 10Gbps può essere acquistata su Amazon a circa 36,99 € e al momento della scrittura di questa recensione c’è un ulteriore 15% di sconto in pagina.