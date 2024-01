A partire da marzo 2024, Meta, l’azienda madre di Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger, ha annunciato importanti cambiamenti nelle regole relative all’utilizzo dei suoi servizi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea (UE). Questa modifica è proattiva e anticipa l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA). Gli utenti situati nell’Unione europea, nello SEE (spazio economico europeo) e in Svizzera riceveranno la possibilità di gestire in modo più personalizzato le proprie esperienze su Facebook e Instagram, avendo la facoltà di disconnettere i propri account.

Gestione personalizzata su Facebook e Instagram

Meta, da sempre impegnata nella sicurezza degli utenti, ha comunicato che tutti gli utenti di Facebook e Instagram in queste regioni riceveranno notifiche nelle prossime settimane. Queste notifiche informeranno gli utenti della loro opzione di scegliere se desiderano condividere le informazioni tra i servizi Meta. Tale mossa è in linea con le disposizioni del DMA dell’UE.

La nuova regolamentazione consentirà agli utenti di Facebook (incluso Messenger) e Instagram di utilizzare nuovi strumenti di gestione e di godere di una maggiore privacy. Meta sta adattando le sue piattaforme social per rispettare il DMA, che è una parte significativa delle nuove normative sui mercati digitali introdotte dall’Unione Europea.

Meta, attraverso i suoi account ufficiali, ha annunciato che questa iniziativa mira a offrire maggiore trasparenza e scelta agli utenti. La notifica inviata agli utenti nelle prossime settimane spiegherà le opzioni disponibili per la gestione delle informazioni tra i vari servizi Meta.

Conformità alle normative europee

Questa mossa dimostra come le aziende tecnologiche stiano reagendo in modo proattivo alle direttive del DMA per garantire la conformità alle normative europee sui mercati digitali. Mentre gli utenti apprezzeranno la maggiore flessibilità e controllo sulla gestione delle loro informazioni, è fondamentale osservare come le aziende stiano adattando le proprie politiche per soddisfare i requisiti normativi in evoluzione. La sicurezza e la privacy degli utenti rimangono al centro delle preoccupazioni di Meta, che si impegna a proteggere i dati sensibili dai rischi di violazioni e cybercriminalità.