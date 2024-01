Il recente lancio del visore di realtà aumentata di Apple, Vision Pro, ha segnato un notevole successo nei preordini, con un rapido esaurimento delle scorte in poche ore dal debutto sul mercato. Le stime dell’analista Ming-Chi Kuo indicano che Apple potrebbe aver venduto tra le 160.000 e le 180.000 unità di Vision Pro, un risultato significativo considerando il suo prezzo di listino elevato. Questo successo iniziale riflette l’entusiasmo degli “early adopter” e degli appassionati desiderosi di esplorare le potenzialità della realtà aumentata offerte dal dispositivo.

Chi è attratto da Vision Pro?

Emerge anche una prospettiva interessante, poiché i tempi di consegna stimati non hanno subito variazioni significative nelle prime 48 ore successive ai preordini, rimanendo stabili a 5-7 settimane. Questo potrebbe indicare un potenziale calo della domanda una volta che gli “early adopter” avranno soddisfatto la loro curiosità e ricevuto i loro dispositivi. A differenza del trend tipico per i nuovi prodotti Apple, dove la richiesta continua a crescere dopo le prime fasi di preordini, Vision Pro sembra aver attirato principalmente una fetta di utenti particolarmente appassionati.

L’analista Ming-Chi Kuo prospetta che Apple potrebbe collocare circa 500.000 unità di Vision Pro entro la fine del 2024. Nonostante questa cifra sia ambiziosa, considerando l’ampio bacino di utenza potenziale, sarà interessante osservare come il visore sarà accolto nei mercati globali al momento del lancio. Il ritmo di produzione è già stato incrementato, con gli straordinari obbligatori per i partner come Luxshare durante le festività del Capodanno lunare cinese.

Un prodotto di nicchia nel mare di dispositivi Apple attivi

Il successo commerciale a lungo termine di Vision Pro dipenderà da diversi fattori critici. Innanzitutto, lo sviluppo di un ecosistema app in realtà aumentata che possa coinvolgere e entusiasmare gli utenti sarà fondamentale. Inoltre, Apple e i suoi fornitori dovranno continuare a migliorare le prestazioni del dispositivo e ridurre i costi hardware per rendere il visore più accessibile a un pubblico più ampio.

È innegabile che Vision Pro resti un prodotto di nicchia con un mercato potenziale limitato se confrontato con la vasta base di oltre 1,2 miliardi di dispositivi Apple attivi in tutto il mondo. Il successo iniziale è comunque un segno positivo e indica un interesse significativo per le esperienze di realtà aumentata proposte da Apple. La riflessione finale sarà sulla capacità dell’azienda di sfruttare questo slancio iniziale, adattando e migliorando costantemente il prodotto per incontrare le esigenze mutevoli degli utenti e mantenere il suo appeal nel tempo.