Gli hands-on iniziali con l’Apple Vision Pro hanno suscitato grande interesse, con i redattori delle principali testate americane che, oltre a esaminare il potenziale del nuovo computer spaziale di Apple, hanno dedicato un’attenzione particolare all’applicazione ufficiale di Disney+, promuovendola quasi a pieni voti.

Esplorando l’Apple Vision Pro

Ma un’ombra è stata gettata sulla prospettiva dell’Apple Vision Pro in relazione a Netflix, il principale protagonista nel settore dello streaming audiovisivo. Bloomberg ha riportato che Netflix ha rifiutato non solo di sviluppare un’applicazione dedicata per Vision Pro, ma ha anche vietato l’utilizzo della sua controparte per iPad sul visore Apple. In una dichiarazione, un portavoce della compagnia ha affermato che “i nostri abbonati potranno godersi Netflix sul browser web di Vision Pro, in modo simile a come i nostri abbonati possono godersi Netflix sui Mac”.

Le motivazioni di questa decisione rimangono oscure, creando un’atmosfera di singolarità, poiché Netflix avrebbe avuto l’opportunità di portare sul visore Apple una sua app, potenzialmente concorrente di Apple TV+. Tuttavia, come sottolineato da Bloomberg, è interessante notare che Netflix ha già sviluppato un’app per il Quest VR di Meta, anche se non riceve aggiornamenti da tempo. Questo suggerisce che le esperienze in realtà aumentata o mista potrebbero non essere al centro delle priorità della compagnia americana.

Nel frattempo, sono emerse notizie che il piano di Netflix con pubblicità sta crescendo, raggiungendo la considerevole cifra di 23 milioni di sottoscrizioni. Questo dato indica una diversificazione strategica da parte di Netflix, che esplora nuovi modelli di business per soddisfare una gamma più ampia di utenti.

Competizione, collaborazione e adattamento

L’approccio di Netflix verso l’Apple Vision Pro presenta interessanti sfide e scelte strategiche. Mentre il rifiuto di sviluppare un’app dedicata può essere interpretato in vari modi, dimostra chiaramente che la competizione nel settore dello streaming si estende anche alle piattaforme hardware, evidenziando la complessità delle relazioni tra le aziende in un panorama mediatico in rapida evoluzione. La crescita del piano con pubblicità di Netflix potrebbe indicare un ulteriore adattamento alle mutevoli dinamiche del mercato, con l’azienda che cerca nuove vie per mantenere la sua posizione di leadership.