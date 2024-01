Criptovalute e IA: una Prospettiva sul Futuro Finanziario

Nell’era attuale, l’intelligenza artificiale (IA) sta diventando sempre più familiare per la stragrande maggioranza degli utenti, grazie a strumenti generativi come ChatGPT. Anche se si ha una certa consapevolezza, la portata reale del cambiamento in atto spesso sfugge. Questo perché le reali potenzialità degli strumenti in sviluppo sono ancora in gran parte inesplorate.

Secondo molti esperti del settore, il prossimo settore destinato a una vera rivoluzione grazie all’IA è quello finanziario, in particolare il mondo delle criptovalute. Con l’arrivo del nuovo anno, migliaia di utenti in tutto il mondo si rivolgono proprio alle IA per ottenere consigli e previsioni sul futuro delle crypto.

Prevedere l’andamento delle criptovalute usando l’intelligenza artificiale

Emergono previsioni significative sull’andamento futuro del Bitcoin nei prossimi mesi. Secondo alcuni analisti, il BTC potrebbe raggiungere una quotazione di 120.000 dollari entro il 2024, rappresentando il suo valore massimo di sempre. Bard, lo strumento di intelligenza artificiale generativa di Google, ha risposto alle domande sul futuro del Bitcoin, riconoscendo le difficoltà di predire l’andamento di un asset così volatile. Inserendo però prompt specifici, ha fornito una previsione che oscilla tra i 50.000 e i 120.000 dollari. Anche se la forbice proposta sia ampia, questo potrebbe essere un approccio strategico per evitare predizioni eccessivamente precise. Bard, tuttavia, prende una posizione netta, indicando un probabile aumento del valore del BTC nei prossimi mesi rispetto al suo valore medio di circa 40.000 dollari negli ultimi mesi del 2023.

Le previsioni sul valore futuro delle criptovalute sono solo una delle domande a cui le IA generative come Bard e ChatGPT possono rispondere. Gli utenti stanno infatti cercando anche di comprendere i principali trend nel mondo delle criptovalute. Le risposte ruotano nuovamente attorno a una crescita probabile del Bitcoin, con ChatGPT che suggerisce l’attenzione sui DePIN (identificatori crittografici per il monitoraggio sicuro di dati sensibili). Altri trend evidenziati includono la tokenizzazione di asset fisici e lo sviluppo di nuove criptovalute basate sull’integrazione di blockchain e intelligenza artificiale. Bard e altre IA suggeriscono che le crypto AI stanno diventando più che una moda momentanea, poiché indicano basi solide dietro l’hype sull’intelligenza artificiale crittografica.

L’integrazione tra intelligenza artificiale e criptovalute promette di plasmare in modo significativo il panorama finanziario nel 2024, con l’IA che si posiziona come una guida preziosa per comprendere e anticipare gli sviluppi del mercato. La collaborazione tra intelligenza umana e artificiale sta aprendo nuove prospettive nel mondo delle finanze, evidenziando il potenziale rivoluzionario di questa sinergia nell’evoluzione del settore finanziario.