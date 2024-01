Energia nucleare, ecco perché è persino migliore di quella solare ed eolica

Nell’articolo approfondito di “Uncharted Territories”, Tomas Pueyo argomenta perché il nucleare rappresenta la migliore fonte di energia, toccando temi come sicurezza, ambiente, sostenibilità e affidabilità. In tutto il mondo, l’energia nucleare sta vivendo una rinascita, con nuovi reattori in costruzione o in pianificazione in più di 20 Paesi. La COP28 delle Nazioni Unite ha visto l’impegno di molti Paesi a triplicare la capacità globale nucleare entro il 2050. Pueyo, che inizialmente manteneva una posizione neutrale sull’argomento, è diventato un sostenitore del nucleare, considerandolo superiore sotto ogni aspetto rilevante.

Energia nucleare: una fonte economica ed affidabile

Pueyo sottolinea come l’energia nucleare, nonostante la percezione comune di pericolo, sia in realtà una delle fonti più sicure. Analizzando i decessi per unità di energia prodotta, il nucleare si colloca allo stesso livello di sicurezza del solare e dell’eolico, e molto più sicuro di fonti come il carbone e l’idroelettrico. Cita l’esempio del carbone, responsabile di centinaia di migliaia di morti negli USA dal 2000, e del disastro della diga di Banqiao in Cina nel 1975.

Nonostante gli incidenti come Three Mile Island, Fukushima o Chernobyl, Pueyo sottolinea che gli incidenti nucleari sono estremamente rari e generalmente non gravi. Le moderne tecnologie nucleari sono progettate per una maggiore sicurezza, utilizzando misure passive che consentono al reattore di spegnersi automaticamente in caso di malfunzionamenti.

Pueyo affronta anche il tema delle radiazioni, spiegando che la centrale di Chernobyl ha continuato a funzionare per anni dopo l’incidente e che le centrali a carbone emettono più radioattività delle centrali nucleari. Le radiazioni a cui siamo esposti quotidianamente sono in gran parte naturali e il livello di esposizione consentito ai lavoratori del nucleare è controllato e sicuro.

Contrariamente a quanto si possa pensare, l’energia nucleare ha un impatto ambientale minimo. Produce meno CO2 per unità di energia rispetto ad altre fonti, occupa meno spazio e genera una quantità limitata di rifiuti radioattivi, che possono essere gestiti efficacemente. Pueyo evidenzia la sostenibilità del nucleare: le riserve di combustibile nucleare sono abbondanti e dureranno per molti anni. Inoltre, l’energia nucleare è affidabile, con una produzione costante 24/7.

Infine, Pueyo affronta la questione dell’affidabilità e dell’aspetto economico del nucleare. Con nuovi design e tecnologie, le centrali nucleari possono modulare la produzione di energia in base alle esigenze, rendendo il nucleare una fonte di energia potenzialmente economica.