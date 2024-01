La recente introduzione della serie di smartphone di punta Samsung Galaxy S24 ha catturato l’attenzione del settore, non solo per le avanzate specifiche tecniche, ma anche per la nuova versione della One UI. Gli utenti hanno accolto con grande entusiasmo questo aggiornamento del software, chiedendosi ora quando i dispositivi Galaxy precedenti potranno beneficiarne. Secondo le informazioni fornite da Samsung, già alcuni dispositivi sono stati confermati per ricevere l’aggiornamento One UI 6.1, tra cui la gamma Galaxy S23, i tablet della serie Tab S9 e i pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

Samsung Galaxy sulla strada verso la One UI 6.1

Il quadro si arricchisce ulteriormente, poiché sono emersi nuovi dettagli su altri dispositivi destinati a ricevere One UI 6.1. Secondo quanto dichiarato da un moderatore della Samsung Community, è previsto che Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22, S22+, S22 Ultra e la serie Galaxy S23, inclusa la variante Galaxy S23 FE, saranno aggiornati entro la seconda metà del 2024. La specifica tempistica suggerisce che l’aggiornamento potrebbe non essere immediato, ma i possessori di questi dispositivi possono aspettarsi di beneficiare delle nuove funzionalità entro la fine dell’anno.

Il moderatore ha anche fornito dettagli sulla transizione degli smartphone Galaxy S23 verso One UI 6.1. Secondo le sue informazioni, la serie Galaxy S23 riceverà almeno un’ulteriore patch di sicurezza One UI 6.0 a metà febbraio prima di passare all’ultima versione del software. Questa mossa potrebbe essere interpretata come un impegno da parte di Samsung nel garantire un’esperienza utente sicura e aggiornata anche prima dell’implementazione completa di One UI 6.1.

E’ importante notare che le informazioni emerse dai moderatori della Samsung Community potrebbero non essere sempre completamente attendibili, e i piani delle aziende possono subire cambiamenti in qualsiasi momento per varie ragioni. Nonostante le conferme fornite, è prudente attendere annunci ufficiali da parte di Samsung per avere una visione più chiara dei piani di rilascio.

L’attendibilità delle informazioni della community

Le build di prova della One UI 6.1 sono già state individuate sui server Samsung per altri dispositivi, tra cui Galaxy Z Flip4 e Fold4, Galaxy S21 FE, Galaxy A54 e A34. Questo suggerisce che un numero più ampio di dispositivi potrebbe beneficiare dell’aggiornamento nel corso del 2024, anche se la tempistica esatta potrebbe variare.

L’attesa per l’aggiornamento One UI 6.1 per i dispositivi Samsung Galaxy precedenti è caratterizzata da un mix di eccitazione e cautela. Gli utenti possono aspettarsi miglioramenti significativi nelle funzionalità e nell’esperienza utente, ma è sempre consigliabile tenere d’occhio le comunicazioni ufficiali dell’azienda per le ultime informazioni.