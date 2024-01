Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone che annuncerà nel corso delle prossime settimane il colosso Google. Ci riferiamo al prossimo Google Pixel 8a, nuovo smartphone di fascia medio-alta dell’azienda. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stata pubblicata in rete una prima immagine della presunta confezione di vendita ufficiale.

Google Pixel 8a, emerge in rete una prima immagine della confezione di vendita

In queste ultime ore è stata pubblicata in rete una prima immagine ritraente la presunta confezione di vendita del prossimo Google Pixel 8a. Dall’immagine appena emersa, possiamo notare come il design dello smartphone sia più o meno simile a quello emerse nelle scorse settimane dalle immagini renders.

In generale, il nuovo mid-range di casa Google avrà un design leggermente più stondato rispetto ai precedenti modelli. È stata poi confermata sul retro la presenza di due soli sensori fotografici. Da questa immagine, possiamo poi osservare il nuovo smartphone nella colorazione classica Black, ma sappiamo già che l’azienda renderà disponibili al debutto diverse colorazioni interessanti.

Per il momento non ci sono molti altri dettagli su questo nuovo Google Pixel 8a. Stando alle ultime indiscrezioni, sappiamo che questo device avrà sempre delle dimensioni contenute, con un display con una diagonale di appena 6.1 pollici. Dal punto di vista prestazionale, sembra che troveremo anche questa volta un processore realizzato da Google. Sembra che sarà il soc Google Tensor G3 e quest’ultimo sarà supportato da almeno 8 GB di memoria RAM. Ricordiamo comunque che il debutto ufficiale non dovrebbe arrivare prima del mese di maggio, quindi è molto probabile che emergeranno ulteriori informazioni nel frattempo.