Nicolas Lopez Appelgren è stato annunciato come il nuovo CEO di Lynk & Co in Europa, prendendo il posto di Alain Visser a partire dall’8 gennaio 2024. Questo cambio di leadership segna una tappa significativa per il premium mobility brand. Con Appelgren che arriva con oltre 28 anni di esperienza nel settore marketing e nella vendita al dettaglio, proveniente dal suo precedente ruolo di Head of Retail Operations di Volvo Cars.

Alain Visser, che ha ricoperto il ruolo di CEO di Lynk & Co in Europa dal 2017, ha concluso il suo percorso per intraprendere nuove opportunità al di fuori dell’azienda. Visser è stato una figura chiave nella creazione del marchio Lynk & Co e nel suo sviluppo. Contribuendo in modo determinante alla definizione del business model rivoluzionario e dei veicoli connessi. Nel 2015, è stato nominato Senior Vice President of Global Marketing and Sales di Geely Auto Group.

Il percorso di Nicolas Lopez Appelgren

Nicolas Lopez ha svolto un ruolo chiave come Head of Retail Operations di Volvo Cars. Egli ha guidato la trasformazione delle operazioni commerciali e di vendita al dettaglio. La sua leadership ha contribuito a sviluppare relazioni più immediate con gli utenti, integrando con successo la rete di vendita online di Volvo con quella fisica. In più ha migliorato l’assistenza al cliente attraverso canali di risposta diretti. Prima di diventare CEO di Lynk & Co in Europa, ha occupato ruoli cruciali in diverse aree presso Volvo Cars. Contribuendo alla crescita dell’azienda non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti.

Dalla sua nascita nel 2017, Lynk & Co ha consegnato oltre un milione di veicoli a livello globale, affermandosi come uno dei mobility brand in più rapida ascesa nel mondo. Il brand si distingue non solo per la qualità delle auto, ma anche per l’innovativo approccio nell’utilizzo di queste vetture. Lynk & Co mira a soddisfare le esigenze della “super community” attraverso proposte flessibili e soluzioni di mobilità pensate per la generazione connessa.