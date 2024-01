Vodafone, AUMENTI improvvisi delle offerte e utenti furiosi

Era necessario rivedere alcuni aspetti delle proprie offerte per un colosso come Vodafone, che si sta adoperando molto nell’ultimo periodo. Il gestore colorato di rosso è stato in grado di riprendersi gran parte dei suoi vecchi clienti, acquisendone anche di nuovi. Il tutto soprattutto a spese di gestori virtuali e di Iliad, che hanno dovuto salutare diversi clienti proprio perché il brand anglosassone ha scelto di mettere in campo tutta la sua qualità con offerte vantaggiose.

Adesso però è tempo di rivedere i prezzi di alcune promozioni mobili, applicando quindi le tanto temute rimodulazioni. Vodafone sta infatti per scontentare alcuni dei suoi clienti, che molto probabilmente valuteranno un’uscita di scena e la migrazione presso un altro provider.

Vodafone applica alcune rimodulazioni, cambiano ufficialmente i prezzi di alcune offerte

Sono stati tanti ultimamente i gestori che hanno scelto di aumentare i prezzi delle proprie offerte telefoniche e tra questi risulta anche il nome di Vodafone. Il famoso provider anglosassone vuole un attimo rivedere la sua strategia, cambiando qualcosa all’interno di alcune offerte in particolare.

Più precisamente gli aumenti andranno fino a 1,99 € al mese per tantissimi clienti. Questa decisione arriva dalla necessità di dover effettuare degli investimenti nuovi utili per migliorare i servizi e la qualità degli stessi. Le tariffe che saranno coinvolte saranno sia di rete fissa che mobile. Si parte dalla Vodafone Family+ New, soluzione che passa passa dunque a 11,99 € dai vecchi 9,99 €.

Questa è probabilmente una delle offerte che già in passato erano state designate per un aumento in futuro.